Estrasburgo - Rayo Vallecano: Alineaciones probables, horario y dónde ver en TV el partido de vuelta de semifinales en la Conference League

Con una ventaja mínima, el conjunto rayista viaja hasta el Stade de la Meinau para sellar el pase a su primera final europea, en una noche marcada por la gestión física de un equipo que se juega la permanencia en LaLiga

El Rayo Vallecano quiere hacer historia accediendo a su primera final europea. Para ello, los de Íñigo Pérez viajan hasta Francia para disputar la vuelta de semifinales de la UEFA Conference League, con una ventaja mínima lograda en Vallecas gracias a Alemão.

En el Stade de la Meinau el Racing de Estrasburgo querrá hacerse fuerte con el apoyo de su afición para remontar la eliminatoria, ante un conjunto rayista que ha perdido 3 encuentros en 11 partidos de competición, dos de ellos en eliminatorias de vuelta que sirvieron para clasificarse.

¿Dónde ver por TV el partido Estrasburgo - Rayo Vallecano en la vuelta de semifinales de la Conference League?

El partido que disputan el Racing de Estrasburgo y Rayo Vallecano comienza a las 21.00 horas en el Stade de la Meinau y se podrá ver por Movistar+ a través del canal 'Movistar+', ofrecido en su suscripción mensual básica. Este canal también se sintoniza en la plataforma Orange TV. El encuentro corresponde a la vuelta de las semifinales de la UEFA Conference League.

¿Cómo seguir online el partido Estrasburgo - Rayo Vallecano de la vuelta de semifinales en la Conference League?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Estrasburgo - Rayo Vallecano de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de nuestra web www.estadiodeportivo.com, merced a un minuto a minuto con todos los detalles de lo que acontezca sobre el césped del Stade de la Meinau. Una vez finalice el encuentro, la cobertura de ESTADIO continúa con la crónica del duelo, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y las posibles acciones polémicas.

Posibles alineaciones titulares del Estrasburgo - Rayo Vallecano, partido de vuelta de las semifinales en la Conference League

Íñigo Pérez deberá decidir como gestionar una semana clave en el devenir final de la temporada rayista. Con la permanencia en LaLiga aún sin asegurar, estando a 6 puntos del descenso cuando restan 12 en juego, el equipo no puede perder la concentración en busca de su primera final europea.

Tras el once mostrado en la victoria ante el Getafe, se espera que el Rayo salga en Estrasbugo con su once de gala. Especial atención a Isi Palazón, líder del equipo y artífice del gol que les metió en semifinales, el cual llegará plenamente descansado por su sanción en LaLiga.

Por otro lado, en defensa y variables ofensivas, Íñigo Pérez pierde dos piezas clave. Luiz Felipe no volverá a jugar hasta la próxima temporada por una rotura en los isquiotibiales, mientras que Álvaro García es duda por una microrrotura en el aductor, dejando a Fran Pérez y Carlos Martín como principales alternativas en banda para un encuentro que se prevé físico.

Estrasburgo: Penders; Doué, Omobamidele, Doukoure, Chilwell; Barco, El Mourabet; Moreira, Nanasi, Godo; Enciso.

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Ciss, Pep Chavarría; Unai López, Óscar Valentin; Jorge De Frutos, Isi Palazón, Ilias Akhomach; Alemão.

Árbitro: Iván Kruzliak (42 años, Eslovaquia) con Pol van Boekel (Países Bajos) y Fedayi San (Turquía) en el VAR.