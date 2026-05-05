El Atlético de Madrid no ayuda al Betis a ser de Champions: así está el ranking

La derrota del conjunto colchonero ante el Arsenal en la vuelta de las semifinales de la máxima competición continental deja la clasificación igual, pero hace que España solo tenga ya al Rayo Vallecano para poder sumar ante el empuje de Alemania

LaLiga, y en especial el Real Betis, tendrán que seguir esperando para sellar la segunda plaza extra de Champions que otorga la UEFA (la primera es para Inglaterra) en virtud de los resultados obtenidos por los equipos de un mismo país en sus diferentes competiciones. Con seis puntos de ventaja sobre el Celta de Vigo, sexto clasificado, las matemáticas dan al conjunto verdiblanco como el indiscutible favorito para acabar en quinta posición y llevarse ese eventual premio gordo.

Más equipos pendientes de un octavo billete europeo parta LaLiga

Por ello, no hay ningún otro que esté tan pendiente a esta jornada europea. Aunque también interesa a otros como Getafe, Athletic, Osasuna o Rayo Vallecano, separados por solo dos puntos, pues el séptimo puesto, ahora en poder de los azulones, podría servir como pasaporte para la Conference League, siendo el sexto el que pasaría a jugar la Europa League junto a la Real Sociedad, como campeón de la Copa del Rey.

El gol de Saka, un lastre para España

En cualquier caso, no han arrancado con buen pie los choques de vuelta de las semifinales de la Champions. La derrota del Atlético de Madrid ante el Arsenal en el Emirates Stadium de Londres, merced a un solitario gol de Saka al filo del descanso, deja a los colchoneros sin su gran sueño. Y de paso, hace que España solo tenga ya al Rayo Vallecano en liza para poder seguir sumando y conservar la segunda plaza del ranking ante la presión de Alemania, que tiene aún cuenta con el Bayern Múnich y el Friburgo.

Las cuentas por la plaza extra de Champions

El tropiezo rojiblanco no cambia nada realmente. España mantiene una puntuación de 21.781 y los clubes de la Bundesliga cuentan con 21.214. Es decir, la diferencia sigue siendo de 0.567. Pero una victoria mañana miércoles del Bayern Múnich ante el PSG, con el que perdió 5-4 en la ida, lo dejaría todo muy apretado. En concreto, haría que su país alcanzara 21.714 puntos, solo 0.067 menos que los clubes de LaLiga, gracias no solo al premio que otorga cada triunfo, sino al bonus previsto por alcanzar la final de la Champions.

Cabe recordar que cada victoria vale 2 puntos de coeficiente y los empates otorgan 1, independientemente de la competición. Pero luego se dividen entre los equipos participantes. Por ello, los clubes alemanes tienen en su mano sumar más que los españoles, pues en su caso se reparte entre siete, mientras que en el caso de LaLiga fueron ocho los conjuntos que tomaron parte en los distintos torneos continentales.

Los bonus, otro factor a tener en cuenta

Así, cada triunfo español suma en realidad 0.250 puntos (0.125 el empate). Para Alemania, en cambio, vencer significa aportar 0.285 puntos a su coeficiente. Junto a los puntos que se suman por los resultados en sí, el hecho de clasificarse para las diferentes finales es también muy relevante. No solo porque permitiría seguir sumando, sino porque existen unos bonus que en este caso sí diferencian por competición. Así, llegar a la final de la Champions supone ganar 1,5 puntos extra (divididos también entre los participantes del país), mientras que la Europa League concede 1 punto y la Conference League 0,5.

Pendientes de Rayo Vallecano y Friburgo

Por tanto, el Real Betis va claramente mañana con el PSG de su ex canterano Fabián Ruiz. Una victoria del campeón francés lo mantendría todo igual a la espera de la jornada del jueves, en la que el Rayo Vallecano tratará de hacer valer en la vuelta ante el Estrasburgo el 1-0 conseguido en su campo para seguir adelante en la Conference League. Toca ir también en este caso con los franjirrojos, al igual que en la Europa League con el Sporting de Braga, verdugo del Real Betis en cuartos. Un nuevo triunfo del cuadro portugués en Friburgo, tras ganar ya 2-1 en tierras lusas, allanaría mucho el camino para ver a los verdiblancos de nuevo en la Champions.