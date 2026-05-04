La historia y el superordenador están con Manuel Pellegrini: quinto y la Champions, a tiro

Los verdiblancos igualan su mejor posición a falta de cuatro jornadas en las últimas 30 temporadas (era sexto en la histórica 96/97), lo que el algoritmo traduce en más de un 95% de opciones de alcanzar el objetivo marcado

El Real Betis se acercó un poco más a la certificación de la quinta plaza tras el 3-0 al Real Oviedo, un resultado que coloca a los pupilos de Manuel Pellegrini con seis puntos de ventaja sobre su más inmediato perseguidor, el RC Celta de Vigo, a falta solamente de doce en liza. Además, con el duelo particular igualado, el balance general de goles marcados y encajados arroja una ventaja de siete tantos a favor de los verdiblancos. Con 53 unidades en el casillero, según desvela la cuenta especializada @LaLigaenDirecto, iguala su mejor posición en la tabla a estas alturas (jornada 34ª) de las últimas 30 temporadas.

Desde la histórica 96/97, con Lorenzo Serra Ferrer a los mandos, cuando era tercero. Un curso que culminó con el subcampeonato de la Copa del Rey y la clasificación para la extinta Recopa de Europa, ya que, a pesar de la cuarta plaza final (empatado a 77 puntos con el Deportivo de La Coruña, tercero), sólo los dos primeros iban a la Champions League, pues hasta los gallegos acabaron en la Copa de la UEFA. Todo un hito que se repite con el 'Ingeniero' al frente, cuando se ha convertido en una dinámica habitual moverse entre las plazas que dan derecho a sellar el pasaporte.

Con la sexta clasificación consecutiva para competición continental a tiro, el mismo Fran Martínez desvela que, tras 224 jornadas con Manuel Pellegrini en el banquillo, un 57,14% de ellas terminaron con el Real Betis entre los seis primeros clasificados, con un 32,59% en el 'Top 5' y un 42,86% fuera de ese sexteto privilegiado. En el mismo periodo antes del aterrizaje del preparador chileno en la primavera de 2020, sólo había habido un 7,62% en el 'Top 6' y un paupérrimo 4,04% entre los cinco primeros, con un 92,38% por debajo de ese listón, lo que da buena cuenta del crecimiento desarrollado con el ex del Manchester City.

Más de un 95% de posibilidades de terminar quinto

Después, habrá premio gordo en forma de Champions League o no, que los cálculos de otras cuentas especializadas cifran en un 77% de España frente al 23% de Alemania, si bien el superordenador cada vez confía más en que el Real Betis termine en la quinta plaza. De esta forma, tras el 3-0 de este domingo al Real Oviedo, ni siquiera el triunfo del RC Celta ante el Elche CF (3-1), que mantiene a seis puntos a los vigueses, hace decrecer las opciones estadísticas del combinado que dirige Manuel Pellegrini. Con una jornada menos, el algoritmo cifra en un 95,72% las posibilidades heliopolitanas, por un 3,12% de los celestes y menos del 1% en el caso de Real Sociedad, Athletic Club y Getafe CF.