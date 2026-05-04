Almada, Thiago Fernández y la explicación de Cordero Vega al 'no penalti' de Amrabat

El preparador carbayón denuncia que "era una jugada capital", mientras que el protagonista de la misma pasa página, al tiempo que desvela que el árbitro le dijo que, "si hubiera estado dentro, habría sido" pena máxima

"Es una jugada capital. Al menos desde que estoy yo, y por lo que me contaron anteriormente, nos han castigado permanentemente, porque es una jugada que suponía el empate. El gol es el golpe anímico más importante, para el que lo hace y para el que lo recibe. Pero bueno, por más que estuvo detenido mucho tiempo, en definitiva, para nosotros fue claro, pero decidieron no revisarlo y no cobrarlo", se quejaba amargamente tras el partido en La Cartuja el entrenador del Real Oviedo, un Guillermo Almada que, tras el 3-0 ante el Real Betis, no tira la toalla por la permanencia: "Tenemos que seguir peleando. La idea era ganar; lo intentamos, lo buscamos. Tendremos que seguir. Si nos queda una mínima posibilidad, y si no nos queda, vamos a seguir demostrando cosas, con vergüenza deportiva, porque representamos a una ciudad y a un equipo muy prestigioso que se merece otro tipo de resultado".

Acerca del posible penalti de Sofyan Amrabat sobre Thiago Fernández, al que se refiere el míster carbayón, habló también el protagonista de la acción, el extremo argentino, quien desveló la versión del colegiado al respecto: "Yo sentí que me tocó, no sé si dentro o fuera. Hablé con el árbitro después en el entretiempo y me dijo que la pelota ya estaba fuera, que, si hubiera estado dentro, habría sido penalti. Pero bueno, son cosas que pasan y nada, creo que si el árbitro no lo cobró, es porque no lo fue". Se conformaba el atacante cedido por el Villarreal CF, que veía así las opciones ovetenses de salvación: "Más allá del resultado, el equipo intentó competir. Lamentablemente, en el primer tiempo, en las dos pelotas que ellos llegaron nos hicieron dos goles y se hizo todo cuesta arriba. Ya, a pensar en el siguiente partido y seguir sumando. Nos faltó un poco estar finos arriba. No hicimos un mal primer tiempo. En el segundo, después del tercer gol, ya el partido se desvirtuó un poco".

Para los analistas deportivos, penalti y expulsión de Amrabat

La clave en la jugada, según apuntaba sobre el terreno de juego Cordero Vega y certificaba desde la sala VOR González Francés, reside en que el impacto entre la planta del pie izquierdo de Sofyan Amrabat y el tobillo de ese mismo pie de Thiago Fernández se produce con el balón ya fuera del terreno de juego. Las repeticiones no muestran claramente el momento y, por ende, resulta difícil discernir si hay o no infracción, por lo que ahí seguramente sea razonable que no se decretase la pena pena máxima, aunque para algunos expertos en las redes, como el ex colegiado Uxío Caamaño, la roja directa al marroquí no debería haber sido objeto de debate, solamente el penalti, que se fue al limbo.