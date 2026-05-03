El emotivo homenaje del Real Oviedo a Pedro, aficionado que sufre autismo y hermano de Spider-Bético: "Un gran gesto que valoramos muchísimo"

ESTADIO Deportivo ha podido conocer a Pedro, un aficionado ovetense que padece autismo y que, a pesar de ser el hermano de Spider-bético, eligió los colores asturianos por una curiosa historia. En la previa, el Oviedo le realizó un gran homenaje

Sevilla es una ciudad única para poder encontrar historias, mucho más cuando el fútbol tiene especial relación en todas ellas. Momentos únicos que, con los dos equipos de la ciudad como protagonistas, hacen que este deporte sea algo más que un mero espectáculo. En esta ocasión, hay que dirigirse al Estadio de La Cartuja, con la afición del Real Betis como protagonista. No es necesario añadir algo sobre lo especial que es la afición bética, que no deja de acompañar a su equipo y que es capaz de mostrar la gran importancia que el deporte tiene en el apartado social.

El protagonista indirecto de esta historia es Spider-Bético, el aficionado verdiblanco que se hizo famoso en las redes sociales al vestir un traje de Spiderman con el color verde. Este singular aficionado, gracias a su simpatía, se ganó a gran parte del sector bético, siendo de hecho entrevistado por el compañero Iván Díaz en ESTADIO Deportivo este verano para contar su historia y su motivación para vestirse de este superhéroe de cómics. Siempre es curioso verlo vestido con el traje, algo que de por sí ya podría servir para una historia, aunque esta transciende totalmente eso.

Pedro, un aficionado ovetense en Sevilla y con una espectacular historia

En la previa del encuentro entre el Real Betis y el Oviedo, ESTADIO Deportivo pudo encontrarse con Spider-Bético, que iba acompañado de hasta tres personas vestidas del Real Oviedo. ¿A qué viene eso? Su hermano Pedro, que sufre autismo, es aficionado del Real Oviedo. Una historia que tiene una curiosa explicación. "Siempre ha sido del Oviedo por el futbolista Peter Dubovský. Le hice una promesa hace muchísimo tiempo que, cuando jugase el Betis contra el Oviedo otra vez, vendríamos a verlo y aquí estamos. Mi familia hoy está con mi hermano", declaró Spider-Bético.

El equipo ovetense, desde el partido que se jugó en tierras asturianas, ha querido homenajear esta historia. Para esta ocasión, con la visita del equipo a Sevilla, ha sido el propio club el que ha realizado un homenaje a Pedro, entregándole una camiseta del Real Oviedo en manos del presidente de la entidad, Martín Pélaez.

"El Oviedo esta mañana nos ha invitado al hotel y nos han regalado la camiseta que lleva puesta. ¿Quién le entregó la camiseta? Ha sido el presidente. Un gran gesto que valoramos muchísimo, lo apreciamos", respondió el mismo protagonista. Otro de los familiares también mostró a cámara que le habían regalado pines del equipo asturiano, por lo que más que especial sin duda esta historia.

Ahora, el debate estaba en la casa. ¿Con qué equipo se iba hoy en el partido? ¿Con el Betis o con el Oviedo? En esta ocasión, y sirviendo como excepción, Spider-Bético se quedó solo en la defensa de sus colores. "Hoy sí. Hoy vamos con él, porque es la primera vez que viene a un campo de fútbol. Venimos a apoyarlo, por supuesto", declaró uno de los familiares.

Un gran día que, sin lugar a duda, Pedro no olvidará jamás. Se mostró muy emocionado durante la entrevista e, incluso, se mostró optimista con el resultado. A pesar de la derrota, el acompañar a su equipo habrá supuesto una gran alegría.

Un detalle que también se produjo en la ida

Estos gestos no solo quedaron aquí. El pasado mes de enero, cuando el Betis visitó Oviedo, el club local le dedicó el cartel prepartido que los clubes suelen subir a las redes, donde se veía a Pedro haciéndole una fotografía a Spider-Bético.

El mensaje resulta repetitivo decirlo pero, en muchas ocasiones, poco se valora el aspecto social que el fútbol tiene. Pedro encarna lo especial que es el deporte para muchas personas y, por primera vez, ha podido acudir a un campo de fútbol para ver a su Real Oviedo.