Gerard Moreno, cuarto goleador nacional del siglo, aporrea la puerta de De la Fuente

El capitán del Villarreal acaba de superar a Roberto Soldado en el ránking histórico de artilleros españoles; Marcelino le ve a un nivel superlativo que le puede permitir incluso ser "mundialista" y todavía tiene cinco partidos para convencer al seleccionador

Gerard Moreno todavía está lejos de pensar en homenajes ni en contar batallitas del pasado. A sus 34 años, el capitán del Villarreal sigue escribiendo capítulos de oro en su carrera y lanzando un mensaje claro a la Selección. Lo está haciendo a base de goles, manteniendo su influencia vigente y sin extrañar que su nombre vuelva a aparecer con fuerza en clave internacional. No solo es una cuestión de sensaciones, los números le avalan.

Adelanta a Soldado como cuarto goleador nacional

El delantero groguet se ha colado ya en un grupo muy reducido. Con 130 goles en LaLiga en lo que va de siglo, es el cuarto máximo goleador español, solo por detrás de tres nombres de peso como David Villa (184), Iago Aspas (168) y Aritz Aduriz (158). El último tanto, desde el punto de penalti ante el Celta, le permitió superar a Roberto Soldado y consolidarse en ese 'top 4' selecto del fútbol nacional.

No es un dato cualquiera. Por detrás quedan nombres como Álvaro Negredo, Raúl González, Fernando Torres, Tamudo o Raúl García. Delanteros que marcaron una época en sus equipos están todos por detrás del jugador del Villarreal. El de Santa Perpetua de Moguda sigue aporreando la puerta de De la Fuente a base golpes huecos, casi sin hacer ruido, pero con una regularidad escandalosa.

Sus registros se mantienen estables año tras año

Gerard Moreno ha sido un delantero de crecimiento progresivo. Desde sus 11 goles con el Mallorca en Segunda hasta sus primeros pasos en Primera con el Villarreal, donde firmó siete tantos en su primer curso completo. El salto real llegó en el Espanyol, donde encadenó temporadas de 7, 13 y 16 goles que terminaron por devolverle a La Cerámica.

Ahí es donde ha alcanzado su plenitud. Convertido en capitán, en referencia y en máximo goleador histórico del club, Gerard ha sido la piedra angular de uno de los mejores Villarreal de los últimos años. Su pico llegó en la temporada 2020/2021, con 23 goles en Liga y un papel decisivo en la conquista de la Europa League, donde marcó en la final.

Desde entonces, las lesiones han condicionado su continuidad, pero no han borrado su esencia. Ni mucho menos. Esta temporada, sin ir más lejos, ha logrado aparecer en el tramo decisivo del campeonato y suma nueve goles en 18 partidos de LaLiga, manteniendo una ratio de efectividad que le sigue situando entre los delanteros más fiables del campeonato.

El debate de la Selección sigue presente

Y eso es precisamente lo que ha vuelto a abrir el debate. Gerard no solo marca, también hace jugar. Baja, asocia, filtra el último pase y entiende el juego como pocos. Un perfil completo que encaja perfectamente en lo que busca la Selección actual.

Gerard es mucho más que un goleador. Se trata de un futbolista que mejora a los que le rodean, que da continuidad al juego cuando el balón supera líneas y que, además, aparece en el área con una facilidad natural. Esa doble virtud -juego y gol- es lo que le convierte en un caso especial dentro del panorama nacional.

Marcelino avala una nueva convocatoria internacional

De hecho, Marcelino no ha dudado en señalarlo abiertamente. El técnico asturiano ha dejado claro que, si mantiene este nivel en el tramo final de temporada, su presencia en el próximo Mundial no debería ser ninguna sorpresa. Más que una opinión, casi un aval. "Todos sabemos qué futbolista es Gerard. Lo que es que yo no sé si, jugando a este nivel, las jornadas que quedan, será un futbolista mundialista", declaró el preparador de Villaviciosa.

En un contexto en el que España busca perfiles versátiles en ataque, su candidatura cobra aún más sentido. No es un ‘nueve’ al uso, pero tampoco necesita serlo. Su lectura de juego, su inteligencia táctica y su capacidad para decidir partidos le sitúan en una posición privilegiada.

Lo hará sin hacer ruido, sin levantar la voz, pero acumulando argumentos. Goles, registros y rendimiento. Y ahora, con 130 tantos a sus espaldas y el olfato intacto, Gerard vuelve a llamar a las puertas de la Selección justo cuando se acerca la que podría ser su última oportunidad de jugar un Mundial.

Su última internacionalidad, en marzo de 2023

Gerard Moreno ha sido internacional absoluto con España en 18 ocasiones, anotando varios goles y participando en torneos importantes como la Eurocopa 2020.

Su última aparición con la Selección se produjo en marzo de 2023, antes de que las lesiones le privaran de ser nuevamente convocado. Ahora, recuperado y en un gran momento de forma a sus 34 años, vuelve a llamar a la puerta de De la Fuente.