Real Madrid - Hapoel Tel Aviv, en directo el partido de play off de la Euroliga en vivo online

Los de Sergio Scariolo esperan que se repita la historia de la fase regular, en la que el Real Madrid ganó los dos partidos

¡Muy buenas tardes! Arrancamos ya nuestro directo de este primer partido del Real Madrid en los 'play off' de la Euroliga. Los de Scariolo se miden al Hapoel Tel-Aviv con ganas de seguir demostrando su poderío como anfitrión.

Se prevé un encuentro muy igualado. De hecho, sólo una victoria ha separado a ambos conjuntos en la fase regular pese a ser el cuadro español tercero y su oponente sexto.

Cabe recordar que el conjunto israelí es un equipo debutante en esta cita y cuenta en sus filas, entre otros, con el serbio Vasilije Micic, MVP del torneo en 2021 , Elijah Bryant o Johnathan Motley.

Las estadísticas de los blancos en casa asustan a cualquiera. Sólo el Panathinaikos ha ganado en Europa aquí . El balance de 18-1 hacen claramente favorito a los españoles.

Señalaron al país de genocida, se demandó el cierre de su embajada y se pidió la prohibición de entrada del Hapoel a Madrid que, como mínimo, volverá a jugar un partido más el viernes, el segundo de la serie. Además podría retornar el 12 o el 13 de mayo en el caso de necesitarse un hipotético quinto encuentro.

Durante aproximadamente una hora y cuarto, desde las 19:30 horas hasta el arranque del choque, los manifestantes, muchos con banderas de Palestina, entonaron cánticos para pedir, entre otras cosas, sanciones y un boicot a Israel.

Unas 150 personas se manifestaron contra Israel en la Plaza de Felipe II, frente a la puerta de acceso principal al Movistar Arena, en la previa del primer encuentro de la eliminatoria de cuartos de final de la Euroliga de baloncesto entre el Real Madrid y el Hapoel IBI Tel Aviv.

Comienzan dominando los de Scariolo. Transcurridos los primeros seis minutos de partido, el Real Madrid vence por 14-9 , pero los blancos han visto como Tavares se ha tenido que marchar lesionado al vestuario , cojeando y con gestos de mucho dolor.

Contratiempo también en el Hapoel. El cuadro israelí ha visto como Elijah Bryant pedía el cambio en el tiempo muerto. Y ahora están vendándole el tobillo.

Los de Scariolo se distancian en el marcador: 21-13 . Cuatro triples lleva ya Campazzo en este primer cuarto.

El conjunto blanco llega con un cómoda ventaja. Llegó a ponerse incluso de 14 puntos pero un 0-5 del Hapoel lo deja en 9. Bryant se va también al vestuario.

Arrancó el segundo cuarto. Aprieta el conjunto israelí: 29-21. Triple de Blakeney , tremendo, con una mano en la cara y con un tiro muy elevado, con mucho arco.

Paliza del Real Madrid. Los de Scariolo han reaccionado y prácticamente han dejado el partido visto para sentencia: 46-28.

Casi 20 minutos de partido y el Madrid está en 0 pérdidas. El Hapoel, en 8. Canasta de Blakeney.

El Real Madrid arranca su eliminatoria de cuartos de final de la Euroliga ante el Hapoel de Tel Aviv condicionado por las limitaciones que acompañan al equipo israelí, que en su caso se traducirán en disputar sus encuentros en el Movistar Arena con un aforo restringido y fuertes medidas de seguridad.

Se espera que este miércoles (20.45 horas, 18.45 GMT) acudan unas ocho mil personas (entre abonados y VIPS), poco menos de tres cuartas partes del aforo del pabellón, a este partido inicial de la serie al mejor de cinco, al segundo que se disputará el viernes y a un hipotético quinto, en función de lo que suceda en el tercero y el cuarto, que se jugarán en la ciudad búlgara de Botevgrad, donde el conjunto israelí ejercerá de local.

Todo un reto para el poderío como anfitrión de los de Sergio Scariolo, que sólo han perdido esta temporada en la máxima competición continental ante los suyos el 13 de noviembre contra el Panathinaikos y que esperan no desmejorar esa dinámica con el objetivo de estar en la final a cuatro de Atenas.

Ese es el objetivo que, de confirmarse, el técnico consideró "un grandísimo éxito", tal como afirmó en la rueda de prensa previa, en la que también subrayó que prefiere jugar con el mayor público posible, pese a las actuales restricciones en el marco del conflicto bélico en Oriente Medio.

"Que se disfrute de lo que (nuestros aficionados) han podido gozar con su equipo, que puedan contribuir a que así siga siendo dentro de la previsión y de la expectativa del sufrimiento que habrá", dijo. Scariolo afirmó que su equipo llega "bien", aunque también reconoció que no hay "ninguna razón" para confiarse.

"No pasa a menudo tener que jugar contra un equipo con un presupuesto real superior al tuyo cuando estás en el Real Madrid, es una curiosidad pero que también te hace entender cuál es el nivel del adversario. Sí tengo mucha confianza en la posibilidad de que podamos seguir jugando en equipo y como hemos hecho durante todos los últimos cuatro o cinco meses", declaró.

Con todo ello espera que se repita la historia de la fase regular, en la que el Real Madrid ganó los dos partidos: el primero a domicilio por 74-75 y el segundo como anfitrión hace poco más de un mes por 92-83. Aquel último triunfo fue a la postre clave para despegarse del Hapoel y terminar por encima de él en la clasificación.

De hecho sólo una victoria ha separado a ambos conjuntos, pese a ser el cuadro español tercero y su oponente sexto, un final más que positivo para un plantel debutante en la cita que cuenta en sus filas entre otros con el serbio Vasilije Micic, MVP del torneo en 2021, Elijah Bryant o Johnathan Motley.