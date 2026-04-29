Pedro Martínez huye de culpables, pero manda un rotundo mensaje a sus jugadores

El entrenador de la entidad taronja aboga por olvidar cuanto antes el primer partido ante el Panathinaikos para tener claro qué deben hacer para levantar la eliminatoria contra los griegos

Ha dolido mucho la derrota en el primer partido de la serie de cuartos de final ante Panathinaikos. Con la ilusión desbordada en el Roig Arena, el Valencia Basket terminó sucumbiendo por 67-68 tras un mal inicio de partido, situación que llevó a los taronja a jugar precipitados. Justo así lee el partido un Pedro Martínez que entiende fueron víctima de sus propios errores.

"No hemos empezado bien y eso nos han producido un poco de ansiedad, baja el porcentaje y entras en crisis mentales", subraya el técnico del conjunto español en una rueda de prensa antes de recalcar que su equipo no hizo su juego pero que tampoco el Panathinaikos lo pudo hacer.

"Ellos tampoco han hecho su juego. Ha sido un partido igualado, que se decide por pequeños detalles. Acciones que te quejas del árbitro. Son partidos muy duros de jugar, no encuentras nada fácil, todo es muy físico con defensas muy buenas", analiza.

¿Qué espera Pedro Martínez del segundo partido?

Cuestionado por si el Valencia Basket tiene la capacidad de recuperar la alegría en el juego de cara los siguientes choques contra los helenos, el veterano entrenador prepara a los suyos con un rotundo mensaje: los próximos partidos serán parecidos a este.

"Será difícil que metas 100 puntos, serán partidos a media pista pero podemos mejorar, es evidente. De los 25 tiros de la primera parte, 22 o 23 han sido muy buenos y en la segunda defensa con su defensa de cambios encuentras otros. En estos partidos todo está muy estudiado, tiras unos triples que no son exactamente los que estás acostumbrado y los porcentajes bajan, pero es lo que hay", subraya.

Ataman, contento por revertir lo vivido en temporada regular

Por su parte, el técnico del Panathinaikos, Ergin Ataman, dijo que supieron "controlar el ritmo rápido del Valencia" y el rebote defensivo en el primer cuarto, dos aspectos que fueron para el turco la principal diferencia respecto a la derrota sufrida en este mismo escenario en fase regular hace dos semanas. "Eso nos ha dado confianza", explica.

"En la segunda parte no hemos jugado bien en ataque, perdimos balones y concedimos canastas fáciles lo que les permitió encontrar la manera de volver. Pero en nuestro último ataque conseguimos darle el balón a Nunn a falta de cinco segundos", se felicitó Ataman que dijo que "sólo" es un 0-1 aunque admitió que les da "una pequeña ventaja".