El nuevo precio de Ounahi refuerza el interés del Betis

El mediocentro marroquí ya gustaba a Manu Fajardo pese a tener una cláusula de rescisión de 20 millones de euros, pero desde su entorno aseguran que el descenso del Girona habría rebajado dicha cantidad a aproximadamente la mitad

El Real Betis está centrado en tratar de cerrar alguna venta para cuadrar sus cuentas antes del 30 de junio. Se necesitan algo más de 20 millones de euros para no ver condicionado el límite salarial de la próxima campaña. Pero los días pasan y más allá de la opción de compra ejecutada por el Rayo Vallecano por Nobel Mendy, los interesados en Nelson Deossa y Sergi Altimira no llegan a lo que se pide desde La Cartuja. El catalán y el colombiano tienen todas las papeletas para acabar saliendo, pero tampoco es cuestión de malvenderlos. Mientras tanto, Manu Fajardo también está atento al mercado, pues sus posibles traspasos, unido al incierto futuro de Amrabat, obligarían a una pequeña revolución en el centro del campo verdiblanco.

Un sustituto de nivel para Nelson Deossa... o Lo Celso

En este sentido, ESTADIO Deportivo ya informó de que uno de los nombres que más gustan es el de Azzedine Ounahi. Pero aunque en el Mundial de Qatar se dio a conocer como un infatigable pivote que secó a España, recibiendo los halagos de Luis Enrique, en la dirección deportiva heliopolitana consideran que sería de mediapunta e interior, donde se ha desarrollado posteriormente, como mejor encajaría en los planes de Manuel Pellegrini. Por ello, se trataría de un relevo de nivel para Deossa, o incluso para Lo Celso si el argentino acaba haciendo también las maletas.

El interés bético por el centrocampista de Casablanca surgió antes de conocerse el triste desenlace liguero del Girona, cuyo descenso le obligará a desprenderse de algunos de sus mejores futbolistas, como Arnau Martínez, Tsygankov y el citado Ounahi. Ni el internacional marroquí estaría por la labor de jugar en Segunda división ni su sueldo ni su calidad se corresponden con dicha categoría. Pero obviamente, el club catalán querrá sacar la máxima tajada posible por un futbolista al que tiene atado hasta 2030.

Un precio ajustado a su valor de mercado

Tras alcanzar el estrellato con el Angers francés y dar el salto posteriormente al Olympique de Marsella, Ounahi recaló el pasado verano en Montilivi, tras una campaña cedido en el Panathinaikos, a cambio de 6 millones de euros. En su contrato quedó estipulada además una cláusula de rescisión de 20 millones. Pero según apuntaba días atrás Mundo Deportivo, desde su entorno aseguran que dicha cantidad se habría reducido aproximadamente a la mitad como consecuencia del descenso.

De este modo, el precio de la libertad del norteafricano vendría a coincidir con su actual valor de mercado, de 10 millones según la web especializada Transfermarkt, y lo convertiría en una pieza mucho más accesible y al mismo tiempo más codiciada. No en vano, se da por hecho que han sido varios los conjuntos europeos que lo han seguido de cerca durante esta última temporada, aunque las informaciones que lo colocaban en el radar del Manchester City no parecían tener demasiado fundamento.

Los números de Ounahi en el Girona

El rendimiento de Ounahi en la campaña de su estreno en LaLiga se ha visto condicionado por algunos problemas físicos que solo le han permitido disputar 24 partidos, pero ha firmado cinco goles y tres asistencias en 1.766 minutos y ha dejado muestras de una capacidad asociativa que gusta mucho a Manu Fajardo. De hecho, ya hubo consultas para conocerlo también a nivel personal, obteniendo muy buenas referencias de gente que lo conoce de cerca, incluidos Abde y Amrabat.

El jugador del Girona también se encuentra concentrado con su selección para la disputa del Mundial, donde debutará el domingo ante Brasil. Tras alcanzar las semifinales hace cuatro años, se espera que Marruecos pueda volver a llegar lejos, lo que hará a su vez que el futuro de Ounahi no se resuelva pronto. Todo apunta a que su destino no se conocerá antes de que acabe el campeonato que ya se celebra en Estados Unidos, México y Canadá. A buen seguro, desde La Cartuja no lo perderán de vista.