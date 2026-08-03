Anuncian un intento desesperado del Vasco da Gama por Nelson Deossa

En Brasil aseguran que el director ejecutivo de fútbol del club carioca, Admas Lopes, ha viajado a España para intentar desbloquear una operación que parecía cerrada hace semanas y ha dado un vuelco radical

Sin duda alguna, el gran culebrón del verano en el Real Betis tiene a Nelson Deossa como protagonista. El colombiano parecía tener no un pie, sino los dos fuera. Todas las partes entendían que era lo más positivo y su fichaje por el Vasco da Gama se ha llegado a dar por hecho en varias ocasiones. Pero tras más de un mes de negociaciones, las cuales han pasado por diferentes escenarios, a día de hoy ya no se descarta que el colombiano siga vistiendo de verdiblanco en la 26/27.

Pellegrini lo reinventa como delantero

Durante toda la pretemporada, el centrocampista de Marmato ha sido utilizado con normalidad por Manuel Pellegrini, que lo ha reinventado como delantero ante la escasez de efectivos en dicha posición. Ya en el estreno ante el Sportfreunde Lotte alemán sorprendió ejerciendo como falso '9' en la segunda mitad, provocando un penalti que él mismo transformó. Desde entonces, su protagonismo ha quedado patente, destacando especialmente en la goleada sobre el Olympique de Lyon, con un segundo tanto de cabeza.

La estrategia del Vasco da Gama ya le ha dado resultado en Argentina

Por todo ello, y con la teórica confianza del 'Ingeniero' de su parte, el cafetero le habría transmitido a sus representantes que su prioridad ahora es seguir en La Cartuja, convencido de que aún puede triunfar en el fútbol español si cuenta con una segunda oportunidad. Pero el Vasco da Gama no se rinde. Eso, al menos, es lo que apuntan desde Brasil, donde se anuncia que el director ejecutivo de fútbol cruzmantino, Admar Lopes, habría viajado a España para intentar desbloquear la situación, como recogen varios medios que se hacen eco de la información del periodista Sergio Santana, de ge.globo. Una estrategia, la de negociar de forma presencial, ya utilizada para resolver el fichaje del pivote Santiago Sosa, de Racing de Avellaneda, al que el habría convencido con un viaje a Argentina.

Todo estaba acordado para una beneficiosa venta en diferido

Cabe recordar que hace ya semanas que se se alcanzó un acuerdo entre clubes dado por bueno en La Cartuja. El mismo consistía en una cesión con opción de compra que se convertiría en obligatoria si se cumplen una serie de condiciones, pudiendo elevarse el montante hasta los 12,6 millones de euros con variables incluidas. Con ello, no sólo se cumpliría el gran objetivo de recuperar la inversión realizada el pasado verano, cuando se pagaron 11,7 ,millones al Monterrey mexicano, sino que se obtendría incluso una pequeña plusvalía. Pero todo está en el aire.

Pero primero fueron los problemas institucionales del club carioca los que frenaron el trato. Solucionados estos, el empresario Marcos Lamacchia encontró de nuevo vía libre para poder hacerse con el control del 'Gigante da Colina' y pudo presentar las garantías de pago que con tanto detenimiento fueron estudiadas en La Cartuja. Pero flecos aparte, como la petición verdiblanca de recibir una compensación inicial por el préstamo, ha sido el propio Deossa el que ha dejando en 'stand by' esta vía.

Todo ello, con la connivencia de un Real Betis que se había marcado su salida como prioritaria para firmar a otro mediocentro, si bien ahora no se descarta darle una nueva oportunidad, tras una temporada irregular en la que dispuso de 1.491 minutos de juego repartidos en 33 encuentros. Todo está abierto en realidad. Incluso que pueda aparecer otra oferta.

No se descarta nada, tampoco que aparezca una nueva oferta

Al respecto, el director deportivo, Manu Fajardo, ya deslizó, además, que el Vasco da Gama no es el único interesado. "En la situación de Nelson Deossa, pese a que la pasada temporada no se cumplieron las expectativas que había puestas en él, tiene muy buen mercado. Hay clubes dispuestos a poner por él cantidades económicas importantes aunque no tuvo continuidad aquí. Pero me gusta ser respetuoso con jugadores, entornos y familias. Estudiaremos todo lo que se presente que sea beneficioso para todos", señaló.

En este sentido, cabe destacar que el colombiano ha sido relacionado en las últimas semanas con muchos clubes, aunque ninguno de ellos ha llegado tan lejos como el club carioca. Uno de los más insistentes ha sido River Plate, cuya oferta se quedó lejos de las exigencias del Real Betis. Pero, además, también se han interesado Flamengo, América o Ipswich Town, siendo el West Ham inglés y el Panathinaikos griegos los últimos en asomarse ante la tardanza en cerrarse un negocio que pende de un hilo.