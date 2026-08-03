El paso al frente de Manu González, que comenzará LaLiga como segundo portero

Aunque se incorporó a su nuevo rol como tercero de a bordo bajo los palos verdiblancos a la vuelta de Alemania, el debut esta pretemporada del isleño fue ante el Almería, dejando a cero el casillero de goles en contra y enmendando un despiste inicial con buenas intervenciones para salvar el 1-0

La importante lesión de Diego Conde, reclutado este verano tras la marcha (interruptus) al FC Andorra de Pau López, ha provocado que, mientras se recupera el madrileño, ya entrado el mes de septiembre en el mejor de los escenarios, Manu González promocione desde su rol aceptado de tercer portero al de suplente de Álvaro Valles. Con los mayores desde el regreso de la expedición del 'stage' en Alemania, sacrificando como José Antonio Morante gran parte de sus vacaciones, el de Isla Mayor ha esperado pacientemente su oportunidad, quedándose en el banquillo frente a RC Recreativo de Huelva, Granada CF y Olympique Lyonnais para debutar contra la UD Almería.

Decidió Manuel Pellegrini que el canterano de 19 años ya estaba preparado para alternar en el resto de 'bolos' y, con 90 minutos frente al cuadro indálico, dio un paso al frente en el que era su bautismo de fuego con la primera plantilla. El reciente campeón de Europa sub 19 se redimió de un fallo inicial a la salida de un córner, cuando se le escurrió un balón que tuvo que ser despejado bajo palos por Diego Llorente, para completar una actuación solvente, casi sin intervenciones hasta un par de manos salvadoras en la recta final, especialmente una sobre la bocina a zurdazo desde la frontal de Sergio Arribas, que permitió que imperase el 1-0 obrado por Iván Corralejo.

Se empieza a acostumbrar Manu González a lo de no recibir goles. No en vano, se proclamó el mes pasado 'Guante de Oro' del Europeo sub 19 disputado en País de Gales al dejar su puerta a cero en los tres partidos de la fase de grupos, las semifinales y la final, por lo que terminó imbatido el torneo. Titular indiscutible la campaña pasada en el Betis Deportivo, que se quedó a un gol (y unos minutos) de lograr el milagro de la permanencia en el Grupo 2 de Primera RFEF, la idea es que alterne el filial en Segunda RFEF con las convocatorias del equipo matriz, algo con lo que tiene experiencia, pese a no haberse estrenado nunca en partido oficial.

Diecinueve veces llamado por Pellegrini, pero sin estreno oficial

Su condición de canterano de estancia prolongada en los escalafones inferiores (desde cadetes) le permite formar parte de la lista B de la UEFA en sus competiciones, así que viajará fuera en todos los encuentros para los que esté disponible, teniendo prioridad esto sobre los partidos del segundo equipo. Hasta la fecha, Manu González (con contrato hasta 2029 y una cláusula de rescisión de 20 millones de euros) ha ido citado una vez a la Europa League (ante el Utrecht en casa) en la 25/26, ocho veces en la Conference League (incluyendo la final contra el Chelsea) en la 24/25 y en diez ocasiones en los dos últimos cursos de LaLiga. Sólo le falta la Copa del Rey y ahora la Champions League para cerrar el círculo, que merece un debut con toda las letras.