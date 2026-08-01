El Sevilla ultima por sorpresa el traspaso de Juanlu: el ruido venía de Italia, la oferta definitiva llegó del Bournemouth

Durante toda la jornada de este sábado el nombre del carrilero diestro nervionense ha vuelto a sonar con fuerza en tierras transalpinas, en concreto para la AS Roma, pero el equipo inglés ha llegado sin hacer ruido, se ha lanzado con todo a por su fichaje y Juanlu Sánchez se apunta a jugar en la Premier League la próxima temporada

Este sábado, primer día de agosto, concluye con sorpresa: el Sevilla FC mantiene posturas muy avanzadas para cerrar el traspaso de Juanlu Sánchez. Y no sorprende porque sea el canterano, quien es uno de los mejores activos de la plantilla y desde un año protagoniza culebrones de todo tipo. La novedad reside en que, mientras todo el ruido mediático ha llegado siempre desde Italia -este mismo sábado insistían en un fuerte interés de la AS Roma-, la oferta finalmente ha viajado desde Inglaterra. En concreto, desde el AFC Bournemouth, quien ha decidido tirar de talonario para reforzar su defensa.

El Sevilla FC tasó a Juanlu en un precio mínimo de 15 millones

El equipo dirigido hasta hace unos meses por Andoni Iraola y heredado por Marco Rose, que jugará la UEFA Europa League esta temporada tras concluir en un meritorio sexto puesto la pasada campaña de la Premier Lesgue, anunció este pasado viernes el fichaje del central Antonio Silva, que llega procedente del Benfica SL para ser el sustituto de Marcos Senesi a cambio de 30 millones de euros, y ahora ha lanzado una ofensiva para hacerse con los servicios del carrilero diestro sevillano de 22 años en una inversión bastante inferior pero que también también superará de manera holgada los dos dígitos.

Tal y como ha adelantado Fabrizio Romano, el Sevilla FC y el AFC Bournemouth han llegado a un principio de acuerdo para el traspaso de Juanlu Sánchez, que ve con buenos ojos el contrato de cuatro temporadas y las condiciones salariales que el club británico le ha puesto sobre la mesa y que mejoran de manera muy amplia sus actuales emolumentos en el Sevilla FC. En Nervión, el medallista de oro olímpico en los Juegos Olímpicos de París 2024 e internacional sub 21 tiene contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2029 y la entidad siempre se ha mantenido firme a la hora de pedir entre 15 y 20 millones de euros por él.

De momento, no han trascendido las cifras del acuerdo con Las Cerezas ('The Cherries'), pero el volantazo hasta Inglaterra da la sensación de ser irreversible. El club nervionense necesita ingresos para reforzar una plantilla que está concentrada en Garderen (Países Bajos) con sólo 12 jugadores del primer equipo disponibles para Luis García Plaza y el Bournemouth va muy en serio.

El comodín del Sevilla siempre ha tenido mucho mercado en la Premier League y en la Serie A

A diferencia de lo sucedido con el SSC Napoli, que mareó muchísimo la perdiz sin llegar apostar de verdad por Juanlu Sánchez, han llegado de manera decidida con la oferta por delante. Los últimos rumores de este verano sobre el futbolista de Montequinto le habían relacionado con la AS Roma y con la Atalanta BC; pero meses atrás ya sonó también para ingleses como el Wolverhampton Wanderers y el Nottingham Forest.

Juanlu ha superado los 35 partidos en las tres temporadas que lleva como jugador del primer equipo, a pesar de sufrir su polivalencia como una forma de indefinición para los muchos entrenadores que han pasado por el Sevilla FC en los últimos años. De lateral, de carrilero, de extremo, de volante ofensivo... Este curso, Luis García Plaza contaba con él para jugar más adelantado, tras el fichaje de Juan Iglesias y la continuidad de José Ángel Carmona. Una lesión muscular no le ha dejado mostrar credenciales en esta pretemporada y, justo ahora que se había reincorporado -fue una de las novedades del viaje a Garderen- está a punto de marcharse traspasado.