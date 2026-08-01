Rafa Mir prepara las maletas para firmar por el Aris de Salónica: acuerdo casi cerrado y viaje a la vista

Si nada se tuerce, el delantero murciano abandonará el Sevilla y viajará a comienzos de la próxima semana a Grecia, como ha podido confirmar ESTADIO Deportivo, para firmar un contrato de dos temporadas con el conjunto heleno

Tras el acuerdo alcanzado con Nianzou y el Lille para la salida del francés, el Sevilla FC está a punto de cerrar otra ventajosa operación que le permitirá dar salida a uno de sus descartes y, de paso, desprenderse de uno de los últimos salarios de Champions que aún quedan en su plantilla (apenas seguirá ya con esa condición Joan Jordán). Como informó esta misma semana ESTADIO Deportivo, Rafa Mir ha recibido por parte de las autoridades la autorización para poder jugar fuera de España y este mismo medio ha podido confirmar que su marcha rumbo al Aris de Salónica puede ser cuestión de horas.

Sin cláusula ligada a su situación procesal

Si nada su tuerce, está previsto que el delantero murciano viaje rumbo a Grecia comienzos de esta próxima semana para firmar un contrato por dos temporadas con el equipo el que milita, curiosamente, el ex bético Loren Morón. Además, en el acuerdo que se ultima entre ambas partes no habrá ninguna cláusula que permita al conjunto heleno romper el mismo en función de posibles novedades en la situación procesal del futbolista, pues no se atisba que las haya de manera cercana.

Cabe recordar que Rafa Mir tiene un año más de contrato firmado con la entidad de Nervión, pero su salida se antojaba realmente complicada por la condena de ocho años y medio de prisión que le ha impuesto la Audiencia Provincial de Valencia por un delito de agresión sexual y otro de lesiones, aunque la sentencia no es firme y ya ha sido recurrida.

Negociaciones tras el 'no' del Elche

Tras regresar de su cesión en el Elche, que rechazó ejercer una opción de compra simbólica para quedárselo en propiedad, en Nervión pasaron a la acción para evitar que el de Javalí Nuevo arrancase la pretemporada junto a sus compañeros, haciéndolo entrenar al margen junto al citado Joan Jordán, Sábio Cardoso y Gattoni, grupo que luego ha ampliado Pedrosa. Es más, hubo negociaciones para buscar una salida inmediata del punta, sin descartar la rescisión, pero es ahora cuando se está cerca de alcanzar una solución satisfactoria para todas las partes.

La vía del extranjero siempre ha sido la más factible

Días atrás se había apuntado el interés del Mallorca e incluso se informó de una presunta reunión con la UD Las Palmas desmentida desde el entorno de Rafa Mir. En realidad, la opción de marcharse al extranjero siempre ha sido más factible, En este sentido, ESTADIO Deportivo ya informó de que sus agentes lo han estado moviendo en Oriente Medio. Pero finalmente está a un paso de enrolarse en el Aris de Salónica, para proseguir así con su trayectoria en el fútbol europeo. Y es que, a sus 29 años, el murciano ya afirmó que tiene la firme intención no solo de demostrar su inocencia, sino de "seguir adelante" con su carrera, como así hará en Grecia.

Su última aparición pública

"Mi equipo jurídico y yo hemos presentado un recurso porque no compartimos la decisión y creemos que debe ser revisada por una instancia superior. Durante el procedimiento, se aportaron vídeos y otros documentos que ni siquiera aparecen en la sentencia y merecen una valoración. También me ha sorprendido especialmente que la propia resolución cuestione determinados aspectos de la actuación policial, algo que debe ser examinado por una instancia superior. Por ese motivo hemos decidido recurrir y seguiremos defendiendo nuestra posición por las vías legales correspondientes. Por respeto al proceso y a todas las personas implicadas no voy a entrar a debatir públicamente como he hecho todo este tiempo. Mi defensa seguirá donde corresponde: en los tribunales", explicó el propio Rafa Mir en sus últimas declaraciones, difundidas mediante un vídeo en sus redes sociales.