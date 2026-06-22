Solución exótica para resolver en el Sevilla el espinoso problema con Rafa Mir

El club sevillista trabaja a contrarreloj en la salida del delantero murciano tras su condena judicial y el interés en el fútbol árabe se presenta como una vía oportuna

El Sevilla se enfrenta a un problema espinoso con Rafa Mir después ser condenado a ocho años y medio de prisión por un delito de agresión sexual y otro de lesiones, pues todavía le queda un año de contrato y el Elche ha desechado hacerse con sus servicios tras la cesión por la gravedad de la condena.

Con el despido unilateral prácticamente descartado por la complejidad legal y el hecho de que la sentencia no es firme, en Nervión se trabaja a contrarreloj para encontrarle destino cuanto antes y evitar que se presente en la vuelta al trabajo el próximo 3 de julio. El Sevilla quiere desmarcarse por completo del murciano y quiere evitar el revuelo mediático que supondría su presencia en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios.

El Sevilla y sus agentes lo están moviendo fuera de España

Ya de por sí, el delantero no contaba para el nuevo proyecto de Luis García Plaza y el plan antes de la condena consistía en desprenderse de él, entre otras cosas para librarse de una elevada ficha de cuatro millones de euros brutos, pero ahora se ha convertido en perentorio por el tsunami judicial.

En este sentido, la dirección deportiva liderada por José Ignacio Navarro y sus agentes lo mueven especialmente allende las fronteras nacionales, como ocurrió en unas circunstancias similares con Santi Mina, que puso rumbo al Al-Shabab de Arabia Saudí.

Oriente Medio como solución para el Sevilla

De hecho, la solución para el Sevilla en este asunto puede estar en Oriente Medio, pues, según apunta As, vuelve a haber interés por hacerse con los servicios del ariete murciano. Ya el curso pasado llamaron a su puerta como vía de salida, pero el futbolista prefirió quedarse en España ante el interés del Elche.

En cambio, el escenario ahora es completamente distinto, y podría estar más abierto a una aventura exótica para huir del foco de atención a la par de contar con un sueldo jugoso mientras avanza la causa judicial después del recurso que el propio ariete anunció horas después de emitirse la sentencia.

Lo cierto es que el Sevilla tiene prisas por colocar a Rafa Mir, pero no resultará sencillo conseguirlo antes del arranque de pretemporada a pesar de que tiene cartel por su buena temporada en el Elche al marcar ocho goles en 29 partidos.

Y es que la sentencia judicial se convierte en un impedimento considerable que echa para atrás a muchos de los clubes en los que gusta el punta. De ahí, que el fútbol árabe se presente como una oportunidad para resolver este problema mayúsculo.