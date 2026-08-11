El Arsenal blinda a Zubimendi con 90 millones tras el interés de Real Madrid y Chelsea

El conjunto de Mikel Arteta no quiere desprenderse del centrocampista español que, en los últimos días, se había colado en las agendas de Mourinho y Xabi Alonso, a pesar de incorporar a Bruno Guimarães

El Arsenal ha fijado en 90 millones de euros el precio mínimo de Martín Zubimendi después de incorporar a Bruno Guimarães. Chelsea y Real Madrid siguen al centrocampista español, aunque los londinenses no contemplan facilitar su salida.

El internacional de 27 años conserva cuatro temporadas de contrato y viene de participar activamente en la conquista de la Premier League, además de proclamarse campeón del Mundo con España. Su futuro dependerá de las ofertas que lleguen y, en el caso madridista, de una venta previa que permita financiar la operación.

Bruno Guimarães llega al Arsenal, pero Arteta no descarta a Zubimendi

La incorporación de Bruno Guimarães por 75 millones de libras ha alterado el reparto de papeles en el centro del campo de Mikel Arteta. El brasileño aterriza después de disputar 195 partidos y marcar 31 goles con el Newcastle, donde también levantó la Copa de la Liga como capitán.

Su fichaje eleva la competencia, aunque no implica necesariamente que Zubimendi tenga que abandonar Londres. Los dos ofrecen perfiles diferentes: Bruno aporta conducción, agresividad y llegada al área, mientras que el donostiarra sobresale por su colocación, su lectura de los espacios y su capacidad para ordenar la salida de balón.

Arteta dispone ahora de una nómina de centrocampistas en la que también aparecen Declan Rice, Martin Ødegaard, Mikel Merino y Myles Lewis-Skelly. Esa acumulación permite modificar el dibujo y adelantar a Rice, pero también reduce los minutos disponibles durante una temporada en la que todos esperan partir con galones.

54 partidos de Zubimendi en la última temporada de Arteta

La posible venta ha sido asociada a una supuesta pérdida de protagonismo durante el tramo final del curso. Los números, sin embargo, dibujan un escenario distinto. Zubimendi cerró su primera campaña inglesa con 54 encuentros entre todas las competiciones y seis goles, su mejor registro realizador como profesional.

Además, participó en las 38 jornadas de la Premier League, convirtiéndose en uno de los pocos futbolistas de campo del Arsenal que lo ha conseguido en su temporada de estreno. Una molestia en la rodilla, que también provocó su salida de una concentración de España en marzo, sí frenó su continuidad durante varias semanas.

Su aportación resultó importante para que el Arsenal conquistara la liga con 85 puntos y siete de ventaja sobre el Manchester City. También dejó una de las imágenes del inicio de temporada con su gol ante el Nottingham Forest, elegido como el mejor de la Premier durante el mes de septiembre.

El club inglés pagó entre 66 y 70 millones de euros para sacarlo de la Real Sociedad en 2025. Apenas un año más tarde, no existe urgencia económica ni contractual para vender. Los 90 millones representan tanto una valoración deportiva como un mensaje para quienes interpreten la llegada de Guimarães como una invitación a negociar a la baja.

El Real Madrid necesita vender antes de atacar los 90 millones

Mundo Deportivo sitúa en 90 millones la exigencia mínima del Arsenal y coloca al Real Madrid y al Chelsea entre los clubes pendientes de su situación. En el Santiago Bernabéu, no obstante, cualquier movimiento está condicionado por una salida importante.

Eduardo Camavinga es el futbolista que podría abrir el espacio económico y deportivo necesario. El francés tiene contrato hasta 2029, no ha mostrado intención de marcharse y su valoración ronda los 80 millones. Sin una oferta que cambie ese escenario, el Madrid difícilmente acometerá otra inversión cercana a los tres dígitos.

Zubimendi encaja en la búsqueda de un organizador capaz de dar pausa y dirección al centro del campo. Su conocimiento de LaLiga, la experiencia acumulada con España y su interpretación de la posición lo convierten en una alternativa más preparada para rendir de inmediato que Adam Wharton, el otro nombre relacionado con el conjunto blanco.

El problema para el Madrid es doble. Primero debe convencer a uno de sus jugadores para salir y, después, rebajar una cantidad que supera ampliamente lo invertido por el Arsenal hace solo doce meses. La operación, por el momento, no cuenta ahora mismo con el escenario financiero adecuado para avanzar.

Xabi Alonso coloca al Chelsea frente al muro del Arsenal

El Chelsea aparece como el pretendiente con mayor capacidad para aproximarse a la cantidad reclamada. Xabi Alonso ya valoró el fichaje de Zubimendi durante su etapa en el Real Madrid y considera que sus características pueden aportar equilibrio, control y una salida limpia desde campo propio.

Negociar entre dos rivales directos por la Premier añade otra dificultad. El Arsenal no solo tendría que desprenderse de un futbolista con contrato hasta 2030, sino que reforzaría a un adversario con aspiraciones al título. Por eso, los 90 millones pueden convertirse en el punto de partida y no en el precio definitivo para el Chelsea.

Zubimendi no está en el mercado por necesidad. Bruno Guimarães ha aumentado la presión por los minutos, pero también ha permitido al Arsenal controlar los tiempos y transformar cualquier interés en una posible operación de beneficio. Sin una oferta extraordinaria, Arteta puede conservar dos piezas complementarias. Y mientras el Real Madrid siga sin vender, el campeón inglés tendrá todavía menos motivos para rebajar sus pretensiones económicas.