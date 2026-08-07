Enzo Maresca asegura competencia a Donnarumma con la incorporación de Gerónimo Rulli

El Manchester City ultima el fichaje de Gerónimo Rulli tras la petición del técnico italiano, por lo que el argentino ya prepara su llegada al Etihad tras recibir luz verde del Olympique Marsella

Enzo Maresca ha despejado las dudas con el fichaje de Gerónimo Rulli por el Manchester City. El club se encontraba en busca y captura de un perfil para la portería, pese a contar con la figura de Donnarumma. Por ello, todo parece indicar que el argentino será el nuevo meta del conjunto inglés a partir de la presente temporada. De esta manera, el ex del Villarreal, entre otros, pondría fin a su experiencia en el Olympique de Marsella.

Gerónimo Rulli apunta a comenzar su primera experiencia en la Premier League, tras una carrera dónde ha pasado por todo tipo de ligas, empezando por Argentina defendiendo la camiseta de Estudiantes, hasta pasar por España, dónde firmó por la Real Sociedad y Villarreal, hasta el Montpellier, Ajax de Ámsterdam y Marsella. De esta manera, el Manchester City suma competencia a la portería con el fichaje del meta de 34 años.

Enzo Maresca mantuvo la incertidumbre: "Vamos a esperar en los próximos días"

Por su parte, Enzo Maresca se pronunció reciéntemente por el posible fichaje de Geróinimo Rulli, que empezó a sonar desde hace semanas por el Manchester City, por lo que el técnico italiano se encargó de salir del paso de los rumores sobre el argentino: "Aún no hay novedades, James sigue siendo jugador del City y Rulli sigue siendo del Marsella, así que vamos a esperar en los próximos días".

Además, el técnico del Manchester City comentó sus sensaciones con el mercado de fichajes: "La razón por la que dije que hay cosas por hacer es porque el mercado de fichajes está abierto y, cuando está abierto, cualquier cosa puede pasar. Sí, es solo agosto y luego, a partir de septiembre, cuando se cierre, será completamente diferente. Simplemente intentamos hablar día a día para ver si necesitamos hacer algo".

Donnarumma, el portero elegido hasta el momento por Enzo Maresca

Por el momento, Gianluigi Donnarumma ha sido el portero elegido por Enzo Maresca para los dos primeros encuentros del Manchester City. El meta italiano fue titular en el choque ante el Inter, en el que salió derrotado el conjunto inglés en la tanda de penaltis. Tras ello, el ex del PSG volvió a salir de inicio ante el K-League Stars, pero en la segunda parte entró Marcus Bettinelli. De esta manera, la llegada del argentino podría alterar el plan.

Gerónimo Rulli, por su parte, viene de tener continuidad en el Olympique de Marsella, llegando a disputar un total de 28 encuentros entre todas las competiciones. Por ello, su rendimiento se vio aprobado por Lionel Scaloni, que le incluyó en la convocatoria para disputar el Mundial 2026 con Argentina. Sin embargo, la presencia del Dibu Martínez le dejó sin minutos en todo el torneo, ya que la fiabilidad del meta del Aston Villa es indiscutible.

Próximos pasos antes de la oficialidad del fichaje de Gerónimo Rulli

En este sentido, todo parece indicar que Gerónimo Rulli se unirá de manera inminente al Manchester City, ya que ha alcanzado un acuerdo con el Olympique de Marsella, como ha informado el periodista especializado en el mercado de fichajes Fabrizio Romano. La misma fuente ha explicado que el portero argentino ha sido autorizado para viajar a la ciudad inglesa y someterse al reconocimiento médico antes de su oficialidad.

De esta manera, Gerónimo Rulli se podría unir al fichaje de Bouaddi, por el que está acelerando el Manchester City. El conjunto de Enzo Maresca se encuentra en plena reconstrucción de su plantilla tras unos meses de importantes movimientos, como la salida de Pep Guardiola diez años después de su llegada. Por ello, el técnico argentino ha decidido asegurar competencia a Donnaruma en la portería, entre otras decisiones.