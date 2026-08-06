Condiciones de Natan para su venta multimillonaria, la llave del Betis para acelerar la planificación

La hoja de ruta bética contempla ya el traspaso del central, pero a la dificultad de que lleguen ofertas por el precio fijado se suman los requisitos que ha impuesto el brasileño para dar luz verde

No es ningún secreto que la llave para acelerar la planificación verdiblanca y poder afrontar un desembolso importante para reforzar la delantera sin la limitación de la cesión con opción a compra es la venta multimillonaria de Natan.

A pesar de tratarse de un efectivo fundamental para Pellegrini, en Heliópolis han aceptado la necesidad de monetizar su gran momento y el interés que despierta, y se encuentra a la espera de que llegue una oferta que colme sus aspiraciones. No en vano, en ningún caso se contempla la vía de venderlo por mucho menos de la estimación realizada por la entidad.

De este modo, el precio fijado en La Palmera asciende a 35 millones de euros, diez por encima del valor de mercado estimado por Transfermarkt, cantidades a las que, por ahora, no ha llegado ningunos de los pretendientes. Sí llegaron propuestas, pero lejos de las pretensiones verdiblancas y no fueron atendidas.

Los dos requisitos de Natan para hacer las maletas

Además, no basta con que las ofertas que lleguen a las oficinas de La Cartuja cumplan las expectativas del Betis, pues el propio futbolista también tiene voz lógicamente en este asunto y ha impuesto sus propias condiciones.

Así las cosas, como ha podido saber esta redacción, el central reduce el margen de acción para su traspaso al cribar las opciones con dos requisitos innegociables.

En primer lugar, solo dará luz verde para salir del Betis, donde es feliz y se siente valorado, si le ofrecen un salario que mejore considerablemente el percibido en La Palmera y le permita dar un salto contundente a nivel económico.

No obstante, de nada servirá una ficha cuantiosa si no viene acompañado de un proyecto importante y competitivo, que está construido para conseguir grandes cosas, pues su marcha de Heliópolis supondría perder la oportunidad de disputar la Champions como verdiblanco.

Natan le cierra la puerta a numerosos pretendientes

Por ende, exige competir en una de las grandes ligas y competir en Europa, lo que descarta numerosos posibles destinos, sobre todo aquellos procedentes de torneos exóticos con poderío financiero, pero poco atractivo en lo deportivo, especialmente el fútbol árabe.

Natan quiere crecer en todos los sentidos si está 'obligado' a abandonar al Betis para contribuir en su planificación y alivio económico, lo que también se erige en un obstáculo a la hora de venderle, pues ya de por sí es complicado que pongan sobre la mesa una oferta de 30-35 millones y más aún si el futbolista restringe de esta manera la horquilla de pretendientes.

¿Qué pasa si el Betis no vende a Natan?

Cabe apuntar que la hoja de ruta también contempla obviamente un escenario sin su venta, completamente viable también, aunque, por ejemplo, limitaría la inversión en el inflado mercado de delanteros, forzando a descartar opciones y centrarse en otras más ajustadas a sus posibilidades.

Es reseñable que al Betis aún le queda por amortizar 7,5 millones de su fichaje tras haber pagado los 9,5 millones de la opción de compra el verano pasado y que el valor de mercado de Natan se disparó el pasado curso, hasta el punto de pasar de nueve millones en los albores de la 25/26 a los 25 actuales tras varias subidas consecutivas.