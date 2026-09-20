Unanimidad arbitral en la polémica acción de Cucho que pudo haber supuesto su expulsión en el Deportivo-Betis

Una de las polémicas de esta jornada de liga ha estado en Riazor, siendo el Cucho Hernández el protagonismo de una jugada que ha tenido unanimidad en los criterios arbitrales

El conjunto de Manuel Pellegrini sigue manteniendo el buen ritmo en la competición liguera. La momentánea victoria en Riazor permite al equipo sumar dieciocho puntos de veintiuno posibles, unos números que ilusionan al beticismo y que sirven para demostrar que esto no es una racha pasajera. El encargado de brindar esta ventaja ha sido Cucho Hernández, que ha conseguido ver puerta de nuevo. Un error en la zaga herculina fue aprovechado por el Betis para realizar una rápida combinación. Deossa encontró al delantero colombiano, que remató desde la frontal del área para poner el 0-1 en el marcador.

Sin embargo, el protagonismo de Cucho Hernández cambió pronto de paradigma por una jugada. En un intento de robar el balón, el colombiano acabó impactando en Ximo Navarro. El conjunto herculino protestó al considerar que podía tratarse de una acción de juego peligroso que debía ser castigada con una sanción mayor. De hecho, muchos pidieron la expulsión de Cucho por este impacto. Soto Grado tuvo que acudir al monitor del VAR para revisar la jugada. Tras verla repetida, mantuvo su decisión inicial y consideró que la acción no debía ser castigada con tarjeta roja.

Riazor no daba crédito a la decisión, ya que los aficionados pudieron ver la jugada en los videomarcadores mientras se realizaba la revisión en el VAR. Hay varias circunstancias que pudieron salvar al cafetero. La primera es que no ve la llegada del defensor y la segunda, que Ximo Navarro baja mucho la cabeza, provocando que el impacto sea más contundente. De lo que no cabe duda es de que se trata de una acción que generará numerosos debates durante las próximas horas, ya que podría haber cambiado el rumbo del partido.

«Es Ximo el que invade, por lo que no tendría que ser expulsado. Otra cosa es que despejase viendo al jugador. Si tú eres el que te metes en el espacio cuando va a despejar...», ha declarado el excolegiado Iturralde González en los micrófonos de Carrusel Deportivo. En este caso, el experto arbitral se ha mostrado de acuerdo con la decisión adoptada por el colegiado sobre el terreno de juego.

En la misma línea se ha pronunciado la cuenta Archivo VAR, dejando claro que tampoco considera que sea una acción merecedora de roja directa: «Cucho juega el balón y, tras ello, golpea con la punta del pie en la cabeza de Ximo Navarro. No es roja directa. El error de Soto Grado fue no mostrarle la tarjeta amarilla al ser una acción temeraria».

Con esto se cierra, por el momento, la polémica de una primera parte muy protestada por el conjunto gallego. Todo ello en un partido en el que no había habido demasiadas acciones arbitrales controvertidas y que estaba dejando a un Betis muy superior frente a un Deportivo que optó por esperar al equipo de Manuel Pellegrini. Espadas por todo lo alto en Riazor.