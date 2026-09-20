Betis Féminas 4-0 Cacereño Atlético: Pleno de triunfos para mandar un mensaje claro

Un 'hat-trick' antes del descanso de Clàudia Riumalló sentencia la contienda para las verdiblancas, que comandan en solitario el Grupo 3 de Segunda RFEF para demostrar que este curso hay una conjura clara para volver a la segunda categoría nacional y acortar la 'operación retorno' a la elite

El estreno como local del Betis Féminas no cambia ni mucho menos la dinámica, sino que la acentúa. Después de dos triunfos a domicilio ante el Pozuelo de Alarcón y el Femarguín Gran Canaria para arrancar el curso, las pupilas de Marco Tamarit pasaron por encima del filial del Cacereño en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo para demostrar que este proyecto va muy en serio. Desean fervientemente las verdiblancas, que comandan en solitario el Grupo 3 de Segunda RFEF con un pleno de nueve puntos, volver por la vía rápida a la segunda categoría del fútbol nacional con el fin de acortar la 'operación retorno' a la Liga F.

Un 'hat-trick' antes del descanso de Clàudia Riumalló, que ha abierto el marcador en los dos últimos choques y lleva cinco tantos en tres partidos, sentenciaba la contienda bajo el intenso calor en Entrenúcleos. Le asistió en dos de las tres ocasiones María Ruiz, la capitana, que también firmaría al poco de la reanudación su golito al cabecear una falta botada por Lucía Méndez, aprovechando de paso la media salida de Ana Guerra. No hubo más historia a partir de entonces, si es que quedaba algo que contar en la segunda mitad, plácida para una escuadra que pudo dar descanso a algunas futbolistas y repartir cargas sin ni siquiera ver amonestaciones.

El próximo fin de semana, las heliopolitanas deberán desplazarse de nuevo a tierras grancanarias para verse las caras con el Unión Viera, que ha sumado dos empates y encajado una derrota en este arranque liguero. Será el domingo 27 de septiembre a las 12:00 hora peninsular, cita tras la que se verá las caras en casa con el CFF Olympia de la localidad madrileña de Las Rozas antes de rendir visita al Sporting de Huelva, a priori uno de sus principales rivales, junto con el Málaga CF, por el ascenso a Primera RFEF.

Ficha técnica del Betis Féminas - Cacereño Atlético de Segunda RFEF

Real Betis Féminas: Claudia Castro, Marta Moreno, Fontan (Paula Marín 70'), Chávez, Blanca, Carlota (Ayure 57'), Lucía Méndez, María Vizcaíno (Daniela Sáenz 64'), Ana Manchón (Ada Morillo 64'), María Ruiz (Laura Blanco 57') y Clàudia Riumalló.

Cacereño Atlético: Ana Guerra, Dulce, Guerrero, Chini, Sofía, Carla Arroyo (Carla Bargués 77'), Patricia (Yanira 61'), Alba (Tsubaki 46'), Anjali Singh (María Herrero 26'), María Boluda (María Pérez 46') y Sara Pérez.

Árbitra: González Fernández (malagueña). Amarillas sólo a las visitantes Sra Pérez y Patri Rodríguez.

Goles: 1-0 (22') Clàudia Riumalló; 2-0 (38') Clàudia Riumalló; 3-0 (44') Clàudia Riumalló; 4-0 (49') María Ruiz.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la tercera jornada en el Grupo 3 de Segunda RFEF Femenina, disputado en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo de Entrenúcleos (Dos Hermanas).