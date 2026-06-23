Presentado el nuevo organigrama técnico del Betis Féminas para la crucial temporada 2026/2027

Los descensos de los dos primeros equipos condicionan la necesaria reestructuración, que afecta también a los escalafones inferiores de la entidad que ha apostado por mantener su sección, apostando por perfiles de la casa para sustituir a los anteriores responsables del 'staff'

El Real Betis mantendrá la próxima temporada su sección femenina pese al descenso del primer equipo a Segunda RFEF y del filial a Tercera RFEF, lo que obliga a una profunda reestructuración de todo su organigrama, con la dirección de Juan Parra al frente de la Academia. Este mismo martes 23 de junio, la entidad heliopolitana anunciaba que Javier López asume la dirección deportiva, en manos estos últimos meses de un Carlos Ferrete que se marcha. Asimismo, Santiago González se hace cargo de la coordinación de cantera, cargo que la ex futbolista Nuria Ligero, conocida cariñosamente como Nana, desempeñaba desde la temporada 19/20, al principio compaginándolo con su desempeño en la zaga aún sobre el verde.

Del infantil a la dirección deportiva

Informa el Real Betis a través de sus medios oficiales la promoción de Javier López, que se incorporó a la disciplina verdiblanca allá por la campaña 17/18 como entrenador de la escuela, asumiendo en la 22/23 el puesto de entrenador del infantil femenino, que terminó en séptimo puesto de la Cuarta Andaluza de la categoría, con 42 puntos. Ahora, al joven preparador le tocará dar un paso más para encargarse de otras funciones más globales y relacionadas con la gestión de los escalafones.

De la Fundación RBB y Real Betis Camp a la coordinación de cantera

Por su parte, "Santiago González lleva varias temporadas vinculado a la Fundación del Real Betis Balompié, las tres últimas como técnico de la escuela del club. Ha estado implicado en varios proyectos sociales de la Fundación, así como en proyectos internacionales de Real Betis Camp, lo que le ha llevado a viajar por todo el mundo ejerciendo como entrenador". Con este nombramiento, los rectores heliopolitanos depositan en él su confianza para tratar de exportar los éxitos masculinos a la sección femenina.#[relacionada;multiple;[proveedor:0;id:536439,535900]]Urgen las primeras decisiones, especialmente con las mayoresEl inesperado descenso del Betis Féminas a Segunda RFEF, cuando se apostó fuerte para que el paso por el equivalente a la Segunda división española fuera efímero, algo así como un 'año en el infierno' para acometer la 'operación retorno', ha dejado tocada la sección femenina del Real Betis, que debe articular cuanto antes un proyecto ambicioso que devuelva en pocos años al primer equipo a la elite nacional. Ni Juan Rojo ni Marco Tamarit fueron capaces, al menos, de salvar la categoría, por lo que ahora las mayores habrán de competir en el Grupo 3 de Segunda, de donde se ha precipitado al X de Tercera la segunda escuadra, víctima de una caída sucesiva de naipes.