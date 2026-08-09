Alexia Putellas se pronuncia tras su salida del Barcelona: "Mudarme a Inglaterra me puede aportar algo más"

La centrocampista llega al London City Lionesses dejando claras sus ideas, además de confesar los motivos de su fichaje por el club inglés: "Voy a dar lo mejor de mí, solo quiero que el trabajo duro hable por sí solo"

Alexia Putellas se ha pronunciado un mes después de hacerse oficial su fichaje por el London City Lionesses. La exjugadora del Barcelona, que ha comenzado una nueva etapa en Inglaterra, ha hablado de los motivos de esta incorporación y uno de los movimientos más destacados del verano en el mercado de verano. En este sentido, la centrocampista ha reconocido que está totalmente comprometido con esta experiencia en su carrera.

El London City Lionesses ya cuenta las horas para poder ver a Alexia Putellas en un partido oficial, algo que tendrá lugar en el próximo mes de septiembre, cuando de comienzo la WSL. Sin embargo, el club inglés tiene programado un encuentro amistoso para el próximo 29 de agosto, por lo que la centrocampista tendrá una primera toma de contacto con su nuevo equipo: "Es una competición dura", ha alertado la ex del Barcelona.

Alexia Putellas: "Voy a dar lo mejor de mí al equipo"

Alexia Putellas ha hablado, en The Guardian, sobre su fichaje por el London City Lionesses: "Mi mentalidad y el momento del proyecto pueden coexistir. Voy a aportar al proyecto todo lo que necesite de mí, así que estoy totalmente comprometido. Tengo hambre de ganar, de mejorar día a día, de luchar con mis compañeros por la victoria. Voy a dar lo mejor de mí al equipo y veremos al final de la temporada lo buenos que fuimos".

La nueva jugadora del London City Lionesses confesó no tener expectivas por su etapa en Inglaterra: "Solo quiero que el trabajo duro que estamos haciendo hable por sí solo. Es una competición dura. Por supuesto, soy competitiva y quiero ganar todos los partidos. Pero no tengo expectativas en este deporte. En mi opinión, no se deben tener. Simplemente hay que trabajar entre bastidores y darlo todo".

Alexia Putellas: "Nunca dejo de intentar ser lo mejor que puedo"

Alexia Putellas, que fue nombrada la mejor jugadora de la pasada temporada en la UEFA Women´s Champions League, explica la mejoría que sigue queriendo llevar a cabo, más allá de otros títulos y éxitos conseguidos a nivel personal: "Por supuesto, siempre, día tras día, quiero aprender cosas y seguir adelante, nunca dejo de intentar ser lo mejor que puedo".

Además, la centrocampista añadió que su etapa en Londres "será diferente, pero por eso estoy aquí, porque tengo muchas ganas de superarme. Se trata de ser una jugadora más completa, en la medida de lo posible. Se trata de aprender cosas nuevas, jugar con y contra otras jugadoras y tratar de descubrir cuáles son mis límites. Llevará tiempo porque es un nuevo comienzo y un gran cambio para mí".

Alexia Putellas, sobre la WSL: "Es una liga muy entretenida"

Alexia Putellas, que estuvo presente en el Mundial 2026, comentó lo que cree que le espera en la liga de Inglaterra, que dará comienzo el primer fin de semana de septiembre: "En la Women's Super League nunca sabes cuál será el resultado del partido, es una liga muy competitiva, semana tras semana. Me imagino que todos los partidos te llevarán al límite. Es una liga muy entretenida".

La ex del Barcelona desveló su primera charla con el London City Lionesses: "La primera conversación fue sobre lo que el club quiere y lo ambicioso que es el proyecto. Quiero formar parte de ese camino, aportar mi experiencia, aprender como jugador y convertirme en un jugador más completo. Me mudé por eso y también por estar en posiciones que nunca antes había ocupado. En mi opinión, esta liga me puede brindar eso".

Alexia Putellas, que fue anunciada como jugadora del London City Lionesses en julio, concluyó dejando clara su ida de cambiar Barcelona por Londres: "Creo firmemente que mudarme a Inglaterra me puede aportar algo más. Por ejemplo, puedo controlar los bloqueos bajos y todo eso; estoy acostumbrada a hacerlo jugando en España. Ya lo controlaba, así que quiero otro tipo de partidos, de área a área, y todo eso".