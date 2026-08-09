La abuela de Ferran Torres, emocionada, recuerda el pacto con su nieto: "Siempre me pedía un duro por cada gol"

Lola, la abuela del héroe español del Mundial, destaca que "es muy buen chico y trabajador", mientras que su madre, María, dice que su hijo todavía "no es consciente de la magnitud que ha alcanzado"

Si hubo un lugar en España donde el gol de Ferran Torres en la final del Mundial contra Argentina se gritó más fuerte y se celebró con más intensidad ese fue Foios, la localidad natal del futbolista de la Selección española. En este municipio de la provincia de Valencia viven en torno a 8.000 personas y más de 7.000 se dieron cita en la tarde del viernes para homenajear a su vecino y héroe mundialista, que fue nombrado además Hijo Prefilecto de la localidad.

Entre esos miles de aficionados también estaba su familia y amigos. Por ejemplo su madre, María, que no podía reprimir el orgullo por su hijo. "Ya estaba muy orgullosa de él por cómo es como persona, pero ahora el gol ha sido lo máximo como futbolista. Es un gran orgullo", reconocía emocionada a Levante-EMV.

Y eso que el Mundial de Ferran Torres no estaba siendo muy brillante que digamos, pues hasta al final no había podido destacar demasiado y había errado algunas ocasiones de gol. Sin embargo, su madre sabía que algo especial le tenía preparado el destino, y llegó el 19 de julio.

"Es orgullo. Estoy muy feliz, la verdad. Es muy emocionante, estamos flotando, en una nube (...) Me imaginaba que iba a ser él por las dificultades que pasó durante todo el Mundial", aseguraba su madre, que como un vecino más, coreaba su nombre entre el público. Pese a todo, la felicidad de una madre va por delante del de la aficionada: "Lo más importante como madre es ver que está feliz. Se merece vivir un día como hoy. Ya era hora de que lo reconocieran. Él no es consciente de la magnitud que ha alcanzado. Tengo muchas ganas de verlo y abrazarlo".

La emoción de sus abuelos

Además de su madre, también estaban sus abuelos, Pepe y Lola, visiblemente emocionados por el reconocimiento de todo un pueblo a su nieto. "Estoy muy emocionada porque Ferran se ha criado en mi casa, como los cuatro nietos que tengo, y lo echo de menos", explicaba su abuela pues desde que salió del Valencia, Ferrán se marchó al Manchester City y después volvió a Barcelona.

Lola destacaba el buen carácter de su nieto, y alguna que otra anécdota. "Es muy buen chico y trabajador. Siempre me pedía un duro por cada gol que marcaba y yo se lo daba", recordaba su abuela. "Siempre le he puesto una estampita a Sant Roc, a la Mare del Patrocinio y la Mare del Desamparats", confesaba Lola que poco más tarde podía abrazar a su nieto.

Ferrán, entregado a Foios

"Allá donde voy siempre digo que soy de Foios y estoy muy orgulloso. Foios es el pueblo perfecto, para mí es un honor volver aquí siempre que puedo y hoy es un honor tener a toda este gente para mí", decía Ferran Torres a todo el pueblo que se dio cita en su homenaje el pasado viernes.

El delantero internacional vivió un viernes de emociones, actos y reconocimientos. Después de unas vacaciones en Ibiza y una gira promocional por Estados Unidos con su marca deportiva, tocaba volver a casa.Por la mañana firmó un protocolo de colaboración para convertirse en imagen y embajador de la Comunitat Valenciana con el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y por la tarde llegó la hora de volver a su pueblo, cuyo Ayuntamiento luce en la fachada una gran lona con el mensaje: "Que gran és ser de Foios. Gràcies, Ferran!", desde la pasada semana. Además, el Ayuntamiento de Foios ha iniciado los trámites para conceder a Ferran el título de Hijo Predilecto de la localidad, la máxima distinción honorífica municipal.