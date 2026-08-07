Escollo esperado en la negociación abierta del Betis con Kévin Denkey

El Betis continúa con las conversaciones con el entorno del togolés para acordar los términos de su contrato y ambas partes estudian la fórmula para salvar el complejo obstáculo de su sueldo en la MLS antes de dar el siguiente paso

El pasado 27 de julio, ESTADIO Deportivo reveló que el Betis se encontraba en plenas conversaciones con Kévin Denkey, uno de los objetivos principales para la delantera después de haber reactivado el interés a principios del verano.

Los contactos se han seguido produciendo desde entonces con el afán de dejar cerrado el primer paso imprescindible para que aterrice en La Palmera, acordar los términos de su contrato como futbolista heliopolitano.

El entorno del punta togolés no esconden que le seduce la posibilidad de regresar a Europa para enrolarse en un proyecto como el bético, hasta el punto que reconoció a este medio que se trata de "una gran opción". Predisposición que no evita la complicación para cuadrar números antes de lanzar una ofensiva al Cincinnati, que pagó en enero de 2025 al Círculo de Brujas 16,2 millones de dólares para su fichaje.

El sueldo de Denkey, escollo que las dos partes estudian como superar

En este sentido, en las conversaciones entre el Betis y la agencia de representación del futbolista ha aparecido un escollo esperado que las dos partes estudian la manera de superar. Así, como afirma el periodista especializado en mercado Sacha Tavolieri, el sueldo actual del africano en la MLS se erige en un obstáculo relevante teniendo en cuenta, además, que su incorporación supondría una inversión considerable por las exigencias de su club.

Este problema está sobre la mesa, pero no parece insalvable a tenor de que hace tiempo que se están produciendo las conversaciones y que fuentes muy próximas al futbolista afirmaron a esta redacción que los verdiblancos estaban preparando una oferta para intentar cubrir las expectativas del Cincinnati, lo que no tendría sentido si no hubiera intención por parte del jugador de llegar a un entendimiento.

Las conversaciones con el jugador, plenamente activas

De esta forma, las conversaciones siguen en marcha a día de hoy como reflejo de que Denkey ocupa un lugar de privilegio en la lista de Fajardo a pesar de que la situación económica solo le permitirá realizar un desembolso vehemente en el caso de que se produjera una venta importante, con Natan como principal protagonista.

Mientras se da esta situación, el Betis no afloja con Denkey para obtener primero su 'sí' definitivo, para después ya sentarse seriamente con el Cincinnati para negociar una vez que, obviamente, ya se han producido tanteos para conocer sus pretensiones.

Competencia que obliga mantener vivo el diálogo

No obstante, desde el círculo de Denkey se transmite a esta redacción que hay otros clubes igualmente bien posicionados con los que también mantienen negociaciones, lo que obliga al Betis a no descuidarse y mantener vivo un diálogo que avanza dentro de la complejidad para encajar el sueldo de Denkey en el límite salarial.

Por ahora, Denkey continúa siendo una vía abierta, pero no la única, obviamente, entre otras cosas, porque no hacer otra gran venta limitaría mucho su margen de acción para potenciar el ataque.