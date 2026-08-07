El esfuerzo nervionense para fichar a Robbie Ure y el aval desde Suecia abren la portada de ESTADIO Deportivo de este sábado, con cabida también para los dos amistosos de Sevilla y Betis, Mastantuono y Joselu

La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 8 de agosto de 2026ED

La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 8 de agosto de 2026:

- "VALE CADA CÉNTIMO QUE PAGUE EL SEVILLA"

El club nervionense aprieta en los últimos días para cerrar el fichaje de Robbie Ure, 'plan A' para la delantera, y desde Suecia aseguran a ESTADIO Deportivo que puede comprar al "mejor delantero de la Allsvenskan" a un buen precio, a la par que destacan qué virtud le convierte en diferencial

- PRUEBAS DE FUEGO

El Sevilla afronta el último examen en el Bay Arena contra el Bayer (15:30 h) y el Betis vuelve a La Cartuja (20:30 h) para recibir al Bournemouth

- MASTANTUONO SE VA A LA FIORENTINA

El Real Madrid ha anunciado oficialmente el acuerdo con el club viola para su cesión

- JOSELU RECIBE UN NUEVO PORTAZO

Tras frustrarse la posibilidad del Deportivo, el Oporto también le cierra las puertas al punta