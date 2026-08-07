El delantero elegido, a 'buen precio': "Robbie Ure vale cada céntimo que pague el Sevilla"

'Plan A' para la delantera, el analista sueco Fredrik de Ron destaca en ESTADIO Deportivo la cualidad que convierte en diferencial a Robbie Ure, opina que el Sevilla puede comprar al "mejor delantero de la Allsvenskan" a un precio que le sorprende y valora si está listo para un salto tan grande

El Sevilla centra sus esfuerzos a día de hoy en el fichaje de Robbie Ure, el 'plan A' a día de hoy para potenciar la vanguardia con un delantero joven en plena vena goleadora y con vistas a obtener plusvalía en el futuro.

En los últimos días, el diálogo se ha intensificado entre todas las partes en pos de alcanzar un acuerdo para la incorporación del punta escocés de 22 años, autor de 15 goles en 15 partidos con el Sirius sueco. Operación que avanza pese al esfuerzo económico que supondría, ya que en el país escandinavo se asegura que pide alrededor de 9-10 millones de euros, y que cuenta con el respaldo de lo que conocen a la perfección el alcance de Ure a día de hoy.

De este modo, el periodista sueco y analista de la Allsvenskan, Fredrik de Ron destaca en ESTADIO Deportivo las cualidades del objetivo nervionense y no duda en afirmar que "Robbie Ure vale cada céntimo que pague el Sevilla", a la par que considera que los blanquirrojos se lo llevarían a buen precio si finalmente el Sirius lo vende por la cantidad que desliza medios locales.

La cualidad que lo convierte en diferencial: "Sin ella sería un delantero grande más"

"Para ser sincero, me sorprende que su precio no sea aún más alto, porque creo que podría venderse por entre 12 y 15 millones", señaló De Ron a tenor de la progresión que atisba en el futbolista nacido en Glasgow.

"Robbie Ure es, con diferencia, el mejor delantero de la Allsvenskan sueca. Es un goleador prolífico en el sentido más auténtico de la palabra, y su balance de 15 goles en 15 partidos al llegar al ecuador de la temporada es históricamente impresionante y algo extremadamente raro en el fútbol sueco", apuntó a esta redacción Fredrik de Ron, que resalta una cualidad en especial que llama la atención y que, según él, lo convierte en diferencial.

"Es un delantero centro físico, alto, fuerte, rápido y excelente en los duelos, pero lo que considero su mayor fortaleza, y un aspecto algo pasado por alto de su juego, es su inteligencia", apuntó De Ron, que insiste en que lo diferencia de muchos otros puntas.

."Es excepcionalmente inteligente en sus movimientos, situándose constantemente en la posición exacta cuando el balón llega al área. Sin esa inteligencia futbolística, podría haber sido simplemente otro delantero grande y potente. En cambio, es un jugador de élite en Suecia y debería haber sido incluido en la convocatoria de Escocia para el Mundial", desgranó con detalle el analista escandinavo, que reconoce que el salto del fútbol sueco al español es enorme, pero también que Ure ha consumido etapas muy rápido.

Sincero y optimista con la adaptación de Ure a LaLiga española

"Es difícil decir si está preparado para dar el salto a La Liga. Es un salto considerable desde la Allsvenskan, pero el fútbol puede evolucionar a una velocidad increíble. Su ascenso en Suecia y en el IK Sirius también se ha producido mucho más rápido de lo que la mayoría esperaba: pasó de ser, en esencia, un jugador de la cantera del Anderlecht belga a convertirse en el mejor delantero de la Allsvenskan en poco más de un año. Por eso, no creo que sea improbable que se adapte pronto al futbol español", aseveró De Ron, convencido que le espera un largo recorrido en la elite a Robbie Ure, prioridad sevillista para la delantera.