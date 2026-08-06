La profesora de Lamine Yamal lo tuvo claro desde niño: "Cuando cogía el balón era distinto"

El extremo de la Selección española y el FC Barcelona se ha convertido en uno de los jugadores jóvenes más destacados del fútbol, pero desde niño destacaba entre el resto y apuntaba alto, tal y como ha confesado su profesora del colegio

Lamine Yamal se ha convertido en uno de los jugadores jóvenes más destacados del fútbol. A sus 19 años ya se ha convertido en una pieza clave del FC Barcelona y en uno de los imprescindibles de la convocatoria de Luis de la Fuente para la Selección española. Ya apuntaba maneras cuando debutó en la máxima categoría del fútbol profesional con sólo 15 años, pero en realidad su pasión y su talento por el fútbol se veía desde que era un niño, como ha relatado una de sus profesoras.

El extremo derecho despuntó en las categorías inferiores del Barça. Por ello, la Masía se hizo responsable de su formación académica en el Colegio Lleó XIII de Barcelona, dónde Lidia Sánchez Sáez fue una de sus profesoras, quién ahora releva cómo era Yamal desde pequeño en el colegio, siempre pegado a un balón, como relata en una entrevista con 'ABC'.

La profesora de Lamine Yamal revela cómo era en el colegio: "Nunca soltaba el balón"

El jugador de la Selección española desarrolló su formación en un centro dedicado a jóvenes deportistas de alto rendimiento, y aún así, Yamal destacaba sobre el resto en el fútbol. Así lo recuerda una de sus profesoras, Lidia Sánchez. La docente de Ciencias Sociales ahora recuerda bromeando todas las veces que castigó al joven Lamine sin el balón. "¿Sabes las veces que le tuve que requisar el balón a Lamine en el colegio? ¿Cuarenta mil? Siempre estaba con la bola, como le dice él" revela su entonces profesora, que admite que veía que el extremo tenía un talento especial que resaltaba desde pequeño.

"Yo sabía que era muy bueno jugando al fútbol, pero no me imaginaba que iba a vivir todo esto" afirma Sánchez, haciendo referencia a ser campeón del mundo con sólo 19 años, siendo titular en el equipo, y candidato al Balón de Oro entre los grandes jugadores.

Lamine Yamal destacaba en el fútbol desde niño en el colegio

El extremo derecho se unió a la Masía en 2014, con sólo 7 años, y en 2023 ya tuvo su debut con el primer equipo del Barça de la mano de Xavi Hernández. Sin embargo, su profesora confiesa que se veía su talento en el verde desde mucho antes, desde el patio de colegio. "Cuando cogía el balón sí era distinto. Lo noté desde el principio. Te ponías a verlo y te quedabas sorprendida" recuerda Lidia sobre cómo era el pequeño Lamine, que no pensaba en nada más que no fuera fútbol y que realmente marcaba la diferencia.

De hecho, no sólo es que destacara entre el resto, es que parecía una historia escrita. "Era como esos grandes músicos, los grandes escritores, esos que están tocados... Lo de él con el fútbol es algo extraordinario" relata la profesora, que aún no termina de creer todo lo que está consiguiendo el futbolista a una edad tan temprana, aunque no le sorprende.

La profesora de Lamine Yamal le recuerda como un superdotado del fútbol desde el colegio

Lo más destacado sobre Lamine no sólo es cómo jugaba al fútbol durante el colegio, con imágenes que no se borran de la memoria de Lidia a pesar de los años. "A los pocos días de conocerlo, vi como le tiraron un balón y se movió para controlarlo. Se le quedó pegado al pie" detalla su profesora. También era un talento en cuanto a los debates futbolísticos y al diseño de estrategia. Recordemos que se trataba de un centro para jóvenes deportistas.

"A mí me encanta el fútbol" cuenta Lidia, que se define como aficionada del Real Betis. "Todos los lunes aprovechaba para preguntarles, tanto a Lamine como a sus compañeros, cómo les había ido el fin de semana. Hay veces que les repartía hojas y les comentaba que me dibujaran las estrategias. A Lamine le encantaba participar" narra su profesora, consciente de que todo su éxito ahora se debe a una pasión y dedicación por el fútbol desde hace años.

Así era Lamine Yamal más allá del fútbol

Lo más importante del colegio es que se empieza a conocer la personalidad de cada niño. También de Lamine Yamal, con su profesora definiéndole mucho más allá del fútbol, reconociendo ya que en este deporte era un auténtico prodigio. "Siempre fue un niño muy bueno, un niño normal" asegura Lidia, que no puede estar más feliz de ver todo lo que está consiguiendo como deportista.

"No nos lo creemos. Ahora todo el mundo habla del niño que tenemos en el colegio. Estamos muy orgullosos de él. La gente sólo ve el momento del éxito, pero detrás hay mucho esfuerzo" concluye la que fue profesora de Yamal, y conoció de primera mano tanto la dedicación de Lamine como el esfuerzo de sus padres.