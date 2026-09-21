Dani Alves se rinde ante Bukele tras visitar El Salvador: "Es digno de sacarse el sombrero"

El exjugador del FC Barcelona participó en la PedaleadaSV, una jornada recreativa y familiar organizada por el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte salvadoreño

Retirado del fútbol desde hace unos años, Dani Alves centra ahora su actividad pública en la predicación y la religión. Este 2026 ha adquirido bastante protagonismo por sus apariciones en iglesias evangélicas y por compartir públicamente su testimonio de fe. El brasileño ha participado en actos religiosos en España y Latinoamérica, siendo esto precisamente lo que le ha llevado recientemente a visitar El Salvador.

"Es un placer estar aquí, poder visitar este país y contemplar los cambios increíbles que han sucedido en este país muy prontamente. Poder vivir la experiencia desde dentro, no solo simplemente noticias... Nosotros en los bastidores siempre hablamos de que, si no viene de manos de Dios, es prácticamente imposible poder hacer un cambio tan especial en un país, porque, al fin y al cabo, los cambios que se hacen para el país, el que va a sufrir son los ciudadanos, son las personas que van a poder contemplar todo eso que se está haciendo. El presidente creo que lo ha entendido bastante bien, todo eso, de que una nación es una nación, no es una nación dividida. Poder comprender eso es tener una valentía, una sabiduría, y tienes que estar muy alineado con Dios en ese aspecto, porque al fin y al cabo no es fácil, pero el presidente lo ha mostrado al mundo: que es posible cuando tú sabes lo que tú quieres, cuando tú lo tienes bastante claro, aquello que tú quieres para tu país", dijo Alves a su llegada a El Salvador.

El exfutbolista también tuvo buenas palabras para el presidente Nayib Bukele. "Yo creo que no es simplemente liderar; nosotros lideramos otras áreas y sabemos lo difícil que es liderar, pero también sabemos qué es liderar para los demás. Entonces, cuando tú tienes esa noción y cuando tú tienes esa capacidad de saber qué es liderar para los demás, tú no negocias principios. Yo creo que eso es una de las bases que hace que sea un país admirable hoy en día por el mundo, que es un país que no negocia principios", afirmó.

"Los principios siempre van a estar por delante de los intereses personales y eso siempre va a marcar una diferencia, siempre va a marcar cambios en los países, en las familias, en las personas y estamos muy felices de poder estar aquí, poder contemplar eso, poder vivir eso desde cerca", añadió.

Cuestionado sobre el gran momento de forma que vive su exequipo, el FC Barcelona, Alves manifestó que "el Barcelona siempre nos da alegrías; yo creo que todo en la vida va a ser inevitable y van a suceder tránsitos y al final siempre va a costar un poquito más, un poquito menos. El aficionado del Barça estaba muy acostumbrado a un equipo histórico como el que yo tuve la fortuna de poder participar. Entonces siempre va a querer exigir eso y yo creo que ahora está en un momento muy especial porque está consiguiendo juntar otra vez buenos peloteros. Nosotros decimos gente de buen pie; cuando están juntos, el resultado siempre es sorprendente. Cuando tú juntas personas capacitadas para poder entregar el trabajo, el resultado es hermoso".