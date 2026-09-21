Desafía a Florentino Pérez en el derbi y ahora se marcha a Panamá: "Quiero invertir entre 7.000 y 9.000 millones, no hay nada fiscal"

Enrique Riquelme, candidato a la presidencia de Real Madrid el pasado mes de junio, estuvo en el palco del Metropolitano y provocó el enfado del máximo dirigente blanco: "Montó en cólera y decía que se iba "

El derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid fue bastante caliente sobre la hierba, donde los blancos se sintieron gravemente perjudicados por el arbitraje. Pero la tensión también se trasladó al palco presidencia, adonde Florentino Pérez acudió por la buena relación que mantiene con Enrique Cerezo, no así con Miguel Ángel Gil Marín. Pero lo que no esperaba el dirigente madridista es la presencia de Enrique Riquelme, quien le disputó la presidencia el pasado mes de junio con un discurso muy crítico contra su labor, llegando a obtener el 35% de los votos.

"Florentino Pérez monta en cólera y dice que se pira, que se va. Que como se cruce con él en algún momento que se va del palco. Le calman, Florentino se queda al partido... pero monta una muy gorda diciendo que a qué viene eso de que esté Riquelme en el palco presidencial", explicó sobre lo sucedido el periodista Juanma Castaño en 'El Partidazo de Cope'.

No descarta otro intento para ser presidente del Real Madrid, pero ahora tiene otros planes en Panamá

La aparición del empresario de solo 37 años en el encuentro, sin embargo, solo fue una parada en sus quehaceres, pero no significa que esté pensando volver a desafiar de inmediato a Florentino Pérez. Es algo que no descarta de cara al futuro, después de prometer meses atrás los fichajes de Rodri y Haaland, así como colocar a Raúl González como director deportivo. Pero ahora su presente pasa por Panamá.

El alicantino, con una fortuna personal superior a los 700 millones de euros, ha trasladado el hólding con el que gestiona su patrimonio, Riquelme Capital, SL., hasta el país centroamericano, explicando en El Mundo los motivos que le han llevado a dar ese paso. "No tengo nada que ocultar, trasladé ya el pasado enero mi residencia a Panamá y necesito que venga también mi equipo para Latinoamérica, porque mi intención es invertir entre 7.000 y 9.000 millones en la región en los próximos cuatro años. Nuestra apuesta de crecimiento no es en Europa ni en África, sino en Latinoamérica; y Panamá es el hub, la plataforma para este plan en la región", destacó.

A nivel personal Riquelme ya se instaló allí con solo 21 años para fundar Grupo El Sol, dedicado a minería, cemento, infraestructuras y energía, figurando desde hace tiempo como administrador de una veintena de sociedades en dicho país, donde ha vivido casi el mismo tiempo que en España. "Es donde tengo mi casa. Me fui allí a vivir en 2010 y volví a España en 2023, pero desde enero de este año estoy en Panamá y quiero tener a mi equipo cerca para dirigir el plan que tenemos en las Américas y que es muy importante", insistió al respecto.

Niega que detrás de su decisión esté la baja presión fiscal de Panamá

Sin embargo, han sido muchas las sospechas sobre este movimiento y el hecho de que Panamá sea considerado un paraíso fiscal por la Unión Europea, no así por España. Pero el empresario negó que ese sea el motivo de su traslado. "No hay absolutamente nada fiscal, incluso va a tener un coste la operación para mí, pero no me importa porque va a ser más adecuada a la apuesta que tenemos. Yo soy empresario y tengo que estar donde puede ser mejor para el grupo que dirijo y para mis accionistas. No cambia nada con mis empresas en España que dan empleo a miles de personas", resaltó, haciendo alusión a los cerca de 40 millones de euros que invertirá para la nueva sede de su grupo Cox en Sevilla.

En todo caso, Riquelme tampoco niega que la nueva 'ley de sustancia económica' de Panamá, que entrará en vigor en 2027, también ya ayudado a dar el paso, pues la misma establece que las empresas extranjeras deben demostrar una presencia operativa real en el país para que los ingresos obtenidos fuera sigan estando exentos de impuestos. "Esa ley ayuda en la decisión, pero insisto que no hay beneficio fiscal. No es ése el tema. En todo caso, Cox paga muchos impuestos en España y así va a seguir", recalcó.

Todo habría cambiado de ganar las elecciones: "Pero no se ha dado ese escenario"

Otra situación diferente se podría haber producido en caso de haber ganado las elecciones a la presidencia del Real Madrid, como él mismo ha reconocido. "Yo cumplía los requisitos para presentarme, porque soy español. Si hubiera ganado habría actuado lógicamente en consecuencia con mis planes personales y empresariales, pero no se ha dado ese escenario. Puedo trasladar mi residencia a Madrid en muy poco tiempo, pero ahora estoy totalmente centrado en mi actividad empresarial y tengo claro donde debo estar estos años para que ganen también mis accionistas", sentenció.