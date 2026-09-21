Santi Cañizares: "Cucurella en el Madrid no es ni el jugador que vimos en el Mundial ni en la Eurocopa"

El lateral izquierdo cuajó otro mal encuentro en el derbi madrileño ante el Atlético de Madrid y el exportero no dudó en cuestionar su nivel actual

El derbi del Metropolitano quedó condicionado por una acción que cambió por completo el rumbo del encuentro. Un balón en diagonal de David Hancko encontró a Giuliano Simeone, cuya incursión terminó en penalti y expulsión de Dean Huijsen. El Atlético aprovechó la superioridad para adelantarse, amplió después su ventaja y acabó imponiéndose a un Real Madrid que recortó distancias con el 2-1 y obligó al conjunto rojiblanco a sufrir hasta el final.

Uno de los jugadores señalados de ese partido fue Marc Cucurella. El lateral izquierdo se vio desbordado , quizás, en parte, por la falta de colaboración de Vinicius en tareas defensivas en esa banda. Ya empieza a haber cierto malestar en la afición madridista con el campeón del mundo, que no se parece en nada al futbolista que destacó con la selección española este verano.

Santi Cañizares, exportero del Real Madrid y ahora comentarista deportivo en la Cadena COPE, no tuvo reparos este domingo en criticar el estado de forma del lateral catalán. "Cucurella no es el futbolista que hemos visto en el Mundial, ni en la Eurocopa, ni en la selección española en general. No le pongo en duda porque su categoría es indudable, pero no es", afirmó Cañizares, que piensa que el lateral zurdo es una posición que, también este año, está siendo un quebradero de cabeza para el Real Madrid.

Lo cierto es que Cañizares no es el único que opina así. Otro exmadridista como Poli Rincón llegó a afirmar que el estilo de juego de Mourinho y el conjunto blanco no favorece a Cucurella. También hay quienes achacan su nivel a la aglomeración de partidos, puesto que con la Copa del Mundo no ha tenido prácticamente descanso este verano.

El Real Madrid confía en Cucurella

En el Real Madrid están convencidos de que se verá al mejor Marc Cucurella vestido de blanco. El ex del Chelsea ha demostrado de sobra el nivel que tiene, por lo que sólo hay que esperar que supere esta situación y lo recupere. Desde luego, el margen de mejora es muy alto, ya que hasta ahora se le ha visto cometiendo errores impropios de alguien de su nivel, así como siendo superado por los atacantes con mucha facilidad.

Con un nuevo parón internacional por delante, Cucurella no podrá descansar, salvo que Luis de la Fuente lo estime oportuno, pero este tiempo con la Selección le servirá para desconectar y resetear, intentando volver al conjunto blanco con las pilas recargadas y dispuesto a dar su mejor versión.