El primer 'fichaje' del Valencia de Javier Aguirre

El veterano técnico mexicano aterrizará a comienzos de semana en la capital del Turia para firmar un contrato hasta final de temporada que podría renovarse automáticamente si cumple un ambicioso objetivo

Una semana después de ser confirmado como nuevo director deportivo del Valencia, previo abono de su cláusula de rescisión a Osasuna, Braulio Vázquez ya tiene cerrado al entrenador que le acompañará en el inicio de su segunda etapa en la capital del Turia, y el mismo no es otro que Javier Aguirre, que ha adelantado a otros que parecían partir con ventaja en esa carrera.

Tal y como se venido informando, el candidato número uno era Ernesto Valverde, al que el nuevo responsable de la planificación valencianista ya contrató mediada la 12/13 para sustituir a Mauricio Pellegrino en su anterior etapa en Mestalla. Pero el 'Txingurri' declinó la oferta valencianista tras las conversaciones mantenidas entre las partes, argumentando que no quiere volver a entrenar por el momento y por ello ha rechazado también otras importantes propuestas de Europa, tras abandonar el Athletic a la conclusión de la pasada campaña.

La experiencia de Aguirre, decisiva en un amplio casting

Tras esa negativa, también dijo 'no' José Luis Mendilibar, destituido recientemente por el Olympiacos, y en el casting se manejaron también, con más o menos fuerza, los nombres de Jagoba Arrasate, Vicente Moreno, Eder Sarabia o Paco López. Pero la vía que se ha impuesto finalmente es la de Javier Aguirre, que dejó la selección de México tras el reciente Mundial y tiene sobrada experiencia en LaLiga al frente de Osasuna, Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca.

Esa veteranía y su capacidad para hacer frente a situaciones complejas han sido claves para que Braulio se haya decidido por el entrenador azteca, de 67 años, con el que alcanzó un principio de acuerdo el pasado viernes. Tras ello, se han ido limando las negociaciones en este fin de semana y las mismas se pueden dar ya por concluidas.

Renovación hasta 2028 si mete al Valencia en la Europa League

Así, Javier Aguirre aterrizará a comienzos de esta próxima semana en Valencia parea firmar por lo que resta de temporada, aceptando un sueldo inferior al de otros técnicos recientes del conjunto che. Por contra, había pedido que su renovación por una campaña más sea automática si cumple un determinado objetivo, cediendo el club valencianista en este sentido. Pero no será la permanencia, sino clasificarse al menos para la Europa League. Si el mexicano consigue ese éxito, vería ampliada su vinculación hasta el 30 de junio de 2028.

La Federación Mexicana de Fútbol confirma el adiós de Pol Lorente

Además, otra de las condiciones impuestas era la llegada del Pol Lorente como preparador físico. Un primer 'fichaje' que ya ha sido confirmado oficialmente por la Federación Mexicana de Fútbol, que ha anunciado la salida del español pese a que estaba previsto que formase parte del nuevo cuerpo técnico del 'Tri', liderado por el ex barcelonista Rafa Márquez.

"La Federación Mexicana de Fútbol informa que Pol Lorente concluye su etapa como preparador físico de la selección nacional de México. Agradecemos su compromiso y dedicación durante los dos años que formó parte de esta institución, desde su incorporación en agosto de 2024. Para la Jornada FIFA de septiembre y octubre, en la que México se enfrentará a Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile, la preparación física del equipo estará a cargo de los especialistas que forman parte de la estructura institucional de selecciones nacionales", reza el comunicado emitido.

De este modo, el preparador físico catalán volverá a trabajar con Javier Aguirre, a quien ya acompañó en su 'staff' en el Leganés, el Monterrey y el Mallorca. Por contra, quien no se ha desvinculado de la selección mexicana, al menos por ahora, es Toni Amor, habitual ayudante del 'Vasco' en los últimos años.

Con la llegada de Aguirre y con Braulio Vázquez al frente de la planificación, por tanto, se inicia un nuevo proyecto en el Valencia tras el despido de Ron Gourlay, y junto a él toda la dirección deportiva, y Carlos Corberán, que se marchó sin conocer la victoria en las seis primeras jornadas de LaLiga. Una racha que rompió el interino Óscar Sánchez ante el Alavés, pese a lo cual regresará al filial tras dirigir este domingo el duelo ante la Real Sociedad en casa.