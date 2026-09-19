Santiago Baños, director deportivo del América, sobre Deossa: "No creíamos que valía ese precio... ni lo podíamos pagar"

Estuvo cerca de salir el pasado verano, cuando clubes brasileños, argentinos, ingleses y mexicanos, sobre todo, negociaron su incorporación, aunque apostó por quedarse, trazándose en La Cartuja unas líneas rojas (recuperar lo invertido hace un año) que, visto lo visto, fue una gran decisión

Primero, River Plate. Luego, Vasco da Gama. Entre medias, antes y después, clubes brasileños, ingleses y mexicanos también trataron de llevarse este verano a Nelson Deossa, por quien el Real Betis impuso como 'conditio sine qua non' recuperar su inversión de hace un año y obtener una pequeña plusvalía, lo que suponía desembolsar o apalabrar (mediante una cesión con obligación de compra) más de 12 millones de euros. Finalmente, nadie se decidió a llegar tan alto, pese a que el rendimiento del colombiano durante la pretemporada había sido notable, por lo que el propio interesado apostó por quedarse para convencer a Manuel Pellegrini. Y, visto lo visto, ha sido lo mejor.

El 'Ingeniero' lo ha alabado en la previa de la visita al RC Deportivo de La Coruña, ya que se marcó un señor partido el jueves en la victoria ante el Getafe CF, hasta el punto de que el único tanto, el de la victoria a la postre, llegó tras un balón luchado entre varios rivales por el ex de los Rayados de Monterrey y abierto en largo para que Ez Abde combinara con Antony Matheus dos Santos, éste viera el desmarque de Troy Parrott y el irlandés la devolviera para el remache del marroquí. Luego, confirmando que el vestuario le tiene mucha estima, el de Marmato celebraba junto al paulista y el de Beni Melal, sus mejores amigos aquí, el éxito de la acción.

Con este compromiso, en La Cartuja lo tienen claro, como verbalizaba el míster, que siempre quiso "que se quedara" un año más al menos: "Por sus condiciones, puede jugar en varias posiciones; tiene posesión, desplazamiento largo, ida y vuelta, remate... Fue muy importante el convencimiento de él de que por el camino que iba no iba a entrar en el funcionamiento colectivo del equipo. Ha entendido que esto no era el Deossa FC que él quería el año pasado. Pero no es sólo en estos primeros partidos, sino que está viniendo así durante la pretemporada. Es el jugador que queremos por las condiciones que tiene y ojalá mantenga este rendimiento".

En el América, al menos de puertas hacia afuera, no se arrepienten, pero...

A su fallida contratación se refería tras el cierre del mercado el todavía jefe de la planificación en el Club América, un Santiago Baños que, al tiempo que explicaba que con Luis Chávez fue un tema burocrático (no se le puede pagar directamente a un club ruso e iban a utilizar un fondo de inversión como intermediario o financiar su rescisión previa), admitió que con Nelson Deossa fue una cuestión de cantidades.

"No hay por qué esconder nada. Por él sí estuvimos interesados en traerlo. El Real Betis puso un precio que no creíamos que era el que necesariamente teníamos o podíamos pagar. Se descartó (...) Ellos querían recuperar el dinero que habían pagado por él por la compra a Monterrey y nosotros no estábamos... osea, no creíamos que valía ese precio y no se hizo la negociación", dijo el alto ejecutivo.