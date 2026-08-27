Club América presiona al Betis por Deossa: "Hay mucho interés, pero tiene que bajar el precio"

Fuentes internas del club mexicano admiten tanto los contactos directos con el Betis como que las facilidades de pago ofrecidas por los verdiblancos no son suficientes, si bien no descartan su fichaje en base a la "buena relación" entre las directivas

Nelson Deossa continúa siendo la llave en la recta final del mercado verdiblanco, pues en La Palmera necesitan ventas para reforzar el centro del campo con los nombres señalados de Dani Ceballos y Amrabat, y el colombiano es el que tiene más cartel a día de hoy.

De este modo, Olympiacos y Panathinaikos se han sumado en los últimos días a otros clubes que suspiran por el cafetero, como Southampton o Palmeiras una vez que se rompieron las negociaciones con Vasco da Gama, mientras que Club América de México se mantiene muy pendiente de lo que ocurra en los últimos días de mercado.

Club América, "sumamente interesado" en Deossa

No en vano, como ha podido saber ESTADIO Deportivo, desde el seno del club mexicano se transmite que están "sumamente interesados" en Nelson Deossa y que ya se han mantenido contactos oficiales con el Betis para conocer sus condiciones y tratar de avanzar en la operación.

En este sentido, aseguran que el Betis se mostró abierto a negociar desde el principio para su traspaso, pero también que ha pedido 15 millones de dólares -casi 13 millones de euros-, cantidad que ahora mismo escapa de los márgenes proyectados por América para potenciar el centro del campo.

Es cierto que Heliópolis le ofrecen la posibilidad de que la operación se cierre en forma de cesión con obligación de compra, para posponer el pago, lo que tampoco contemplan en la entidad azteca, que se ha movilizado por Deossa por petición expresa de su entrenador, Guillermo Almada.

"América busca que el Betis baje de los 15 millones de dólares"

"América ni ningún club mexicano paga esa cantidad. Si tuviera ese dinero, se invertiría en dos posiciones", trasladan desde la entidad azteca, que, no obstante, no descarta todavía su fichaje, para lo que necesitaría, eso sí, un gesto por parte del Betis.

"América busca que el Betis baje esa cifra, porque mientras no lo haga, América no va a avanzar con el fichaje y mirará otras opciones", aseguran a ESTADIO Deportivo fuentes muy cercanas al club mexicano, que, igualmente, resaltan que existe muy buena sinergia y comunicación entre ambas directivas, por lo que aún ven posible que el Betis sea más flexible con el precio, lo que, por otra parte, se antoja complicado, porque entonces no obtendría plusvalía en la transacción.

La postura de Deossa, el problema principal

No obstante, el principal problema a día de hoy es que el propio futbolista se muestra reacio a salir ante su nuevo estatus en la plantilla, y más después de disfrutar de la titularidad en su puesto contra el Valencia, reflejo de que Pellegrini ha recuperado la confianza en su fútbol.

Un cambio radical de opinión y de actitud que complica una venta que estaba contemplada en la hoja de ruta heliopolitana y que ahora tapona la recta final de la planificación y obliga a mirar a otras posibles despedidas en la medular.