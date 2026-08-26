Pellegrini establece cifras de tres dígitos en el Betis y atisba un nuevo récord

El técnico chileno acalla las dudas sobre la planificación en esta intrigante recta final del mercado de fichajes y afronta su reestreno en la Champions League después de celebrar en Mestalla su victoria 100 como verdiblanco en Primera división para mandar a su equipo al sorteo de este jueves en Monaco como colíder de LaLiga EA Sports

Sólo faltan unos minutos para alcanzar el 27 de agosto, el cierre del mercado de fichajes está muy próximo y en el Real Betis quedan muchas cosas que hacer. Hay muchas preguntas que resolver. Sofyan Amrabat, ¿sí o no? ¿Qué pasa con Dani Ceballos? ¿El gol de Pablo García en Valencia facilita su salida o impulsa su continuidad? ¿Lo de Nelson Deossa, para cuándo se va a saber? Los más críticos se impacientan y llegan las dudas de siempre sobre la planificación.

Otra semana grande para Pellegrini: victoria cien en LaLiga y reestreno en Champions

Mientras todo ese caldo cuece, Manuel Pellegrini sigue a lo suyo: seis puntos de seis, colíder de la clasificación y nuevo hito histórico en su haber: el primer técnico en la historia del Betis en alcanzar los tres dígitos. En Mestalla festejó su victoria número 100 en LaLiga. "Centenario de victorias en verdiblanco. Manuel Pellegrini es el primer entrenador del Real Betis que alcanza los 100 triunfos en Primera división. ¡Felicidades, míster!", ha sido el mensaje de felicitación que ha compartido este miércoles la entidad de las Trece Barras a través de sus canales oficiales.

Todo ello, en la previa de un día muy especial que llevará a Pellegrini a un enésimo récord histórico: el del entrenador con más partidos y puede que con más victorias en la UEFA Champions League. Con el sorteo que se celebra en la tarde de este jueves en el Foro Grimaldi de Monaco, el Real Betis certifica oficialmente su regreso a la máxima competición continental tras aquella testimonial participación de 2005. El santiaguino retomará una experiencia previa de 72 encuentros sumados entre sus etapas en el Villarreal CF, el Real Madrid, el Manchester City y el Málaga CF.

Pellegrini acecha desde este jueves los dos últimos récords históricos de Serra Ferrer

Sólo con los partidos de la primera fase en el presente formato (ocho jornadas), el chileno ya igualará a Lorenzo Serra Ferrer, que llegó a ocho entre los dos de la previa y las seis citas de la Fase de Grupos. Para romper también el máximo techo continental 'sólo' tendría que pasar de la Fase Liga, ya que el equipo dirigido por el balear hace 21 años acabó siendo tercero de su grupo en la Champions 05/06 con dos triunfos, contra Anderlecht (0-1) y Chelsea (1-0), más el 1-0 de la ida en la previa ante el AS Monaco.

Es decir, que a Pellegrini le valdría con quedar entre los 24 primeros de los 36 participantes y ganar dos partidos de ocho para superar al de Sa Pobla en los únicos registros que aún no han sido devorados. Ya tiene el récords de partidos (313) y de victorias (147), en general, y en particular, tanto en LaLiga (100), como en la Copa del Rey (20), la Europa League (18) y evidentemente también en la Conference League (9), pues sólo la ha conocido él.

Es el que más clasificaciones continentales seguidas tiene, seis y ha iniciado con buen pie su camino hacia el siete de siete cuando la anterior marca histórica eran dos años seguidos. Ganó la Copa del Rey 2022; jugó la primera final europea de la historia del Betis, en el subcampeonato de la Conference 2025 -el EuroBetis nunca había pasado de cuartos-; el mejor desempeño en la Europa League, unos cuartos de final con la agridulce derrota ante el SC Braga; nadie ha superado más eliminatorias (28)... Como para no hacerle caso a su opinión.