Sevilla y Betis mandan en Primera, y desatan las bromas en la ciudad: “Que le hagan captura ahora, que después va a estar difícil”

En ESTADIO Deportivo, hemos podido hablar con algunos aficionados de ambos equipos para poder consultar las sensaciones acerca del momentáneo coliderato que los dos equipos de la ciudad de Sevilla comparten, indicativo del buen comienzo de ambos

Muchos sevillanos estarán mirando, durante la mañana de este miércoles, la clasificación de LaLiga y estarán consultando si en el calendario es el Día de los Inocentes o algo parecido. Y es que sí, desde el año 2021, los dos equipos de la ciudad de Sevilla no se encontraban compartiendo los puestos más altos de la clasificación, algo siempre especial de ver y que sirve para medir que las sensaciones en este comienzo de la temporada son buenas. En el Sevilla FC, la sorpresa será mayor, y es que ganar los dos primeros encuentros era considerado una utopía al mismo nivel que el alcanzar cotas grandes este año. Por el Betis, aunque los últimos años arrojen este tipo de resultados, siempre es especial ver este gran comienzo.

Este hecho puede pasar a ser una anécdota dentro de unas horas, cuando el FC Barcelona y el Real Madrid disputen sus correspondientes encuentros de la jornada uno. Pero, ¿por qué no aprovechar para saborear este momento? En ESTADIO Deportivo, hemos decidido salir a la calle para preguntarle a ambas aficiones acerca de este hecho, algo que siempre es curioso en la ciudad. A pesar de ello, la rivalidad siempre acaba prevaleciendo, y algunos aprovechan para acordarse del eterno rival.

El coliderato, motivo de orgullo y bromas en la ciudad de Sevilla

"Muy bien. Bien para la ciudad. Para todo el mundo, del color que sea. Rojo, amarillo o verde", comentó el socio nº19 del Sevilla FC a ESTADIO Deportivo. Este hecho, a pesar de la mera anécdota, significa que ambos han firmado un gran comienzo del año. Aunque algunos saben que todavía es muy pronto para sacar conclusiones. "Acaba de empezar la Liga. No creo que el Sevilla dure mucho tiempo ahí. Ojalá termine ahora el Campeonato de Liga. Pero que al Sevilla lo veo en la mitad de la tabla", respondió otro sevillista.

Por Nervión, quieren ser más cautos con este liderato, y son conscientes del año de sufrimiento que viene. "¿Bonito el estar los dos arriba? Para mí no. Quiero que esté el Sevilla. A mí el Betis me da igual. Pero bueno, a ver cómo se da esta temporada. A ver si podemos hacer cosas", declaró. También otro quiso recalcar esa idea, aunque con ese pequeño dardo. "Es muy pronto todavía, pero bueno. Está bien. Siempre que estemos por encima me parece perfecto".

En Heliópolis son muchos más claros con esta idea. Saben que, en el año de la Champions, la plantilla supera en calidad a la sevillista; y aprovechan para lanzarle un claro mensaje a los nervionenses. "Déjalo que rían, que ya van a llorar dentro de un ratito. Déjalo un par de semanitas, que celebren, que todo lo que sube, baja (...) Que le hagan captura ahora que van primeros, que después va a estar difícil", respondieron dos aficionados verdiblancos.

Un comienzo que permite dar lugar al optimismo

Si hay algo en lo que si coinciden ambas aficiones es el gran comienzo de temporada de ambos equipos. El lado sevillista no se esperaba esto, y saben que es un gran momento. "La verdad que sí, pero ya te digo, por lo que te he dicho antes, de al menos ver al equipo ganar. Jugaremos mejor, jugaremos peor, pero al menos estamos sacando los dos partidos por ahora. Y a ver, a ver este sábado con el Atlético de Madrid, que espero ganar otro partido más".

Por su parte, los béticos saben que este año debe de ser especial y, a falta de algunos retoques, hay mucha expectación. "Ilusionante siempre, con el Betis, gane o pierda, ahí vamos a estar siempre. (...) De lujo. Y si seguimos así, muchas ilusiones", finalizó.