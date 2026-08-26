Rubén Vargas, en medio de su salida del Sevilla, vuelve a ser uno más para García Plaza

El suizo ha vuelto a entrenar con normalidad junto al grupo a pesar de los rumores sobre su salida del Olympiakos, en una situación que parece propia de tensar la cuerda para buscar desbloquear todo

Seguir con la racha de victoria. Un objetivo que, a pesar de que hace un mes podía sonar utópico, se ha convertido en una realidad para brindarle a esta plantilla la confianza necesaria en la lucha por la salvación. Luis García Plaza sabe que tiene en su haber algo que hacía mucho tiempo que no se conseguía, y eso era el poder conseguir seis de seis en la competición doméstica. A estas alturas de la competición, estos records son meramente anecdóticos, pero da algunas claves de lo que quiere que sea su equipo de aquí a final de temporada.

Hay una cosa clave en todo esto, y es poder hacer que el Ramón Sánchez-Pizjuán vuelva a ser ese gran templo que tanto solía someter a sus rivales. Esto ya sirvió, en épocas anteriores, para poder lograr objetivos algo más importantes. Y esto es lo que quiere volver a recuperar el técnico madrileño, esa unión entre equipo y afición que sirva para dar ese ahínco en los momentos decisivos. Eso también se ve con la reaparición del Sánchez-Pizjuán como lugar de los entrenamientos del primer equipo hispalense, algo que antes era habitual pero que, como muchas cosas en el fútbol, se acabó perdiendo.

El suizo, a pesar de los rumores, regresa a la normalidad

Una de las noticias sobre el césped ha estado en la aparición de Rubén Vargas. El suizo ha estado acumulando una sesiones donde estaba entrenando al margen a la espera de poder solucionar su futuro, tal y como admitió Luis García Plaza en rueda de prensa. El Olympiakos es el equipo que más aprieta, y el devenir de las horas pueden antojar novedades en este sentido. Sin embargo, aún no hay un acuerdo definitivo para este movimiento y ha vuelto a entrenar junto al grupo. Durante la sesión, se le ha visto junto a Marcao, uno de esos futbolistas que también está pendiente de una posible salida de la entidad.

La situación del extremo suizo va a dar que hablar durante estos últimos días de mercado. José Ignacio Navarro admitió que hay margen para poder acometer más inscripciones, pero la venta del suizo podría aliviar esa situación económica aún más, por lo que es un movimiento esperado por un jugador que no ha acabado de convencer en su etapa como sevillista.

Juan Iglesias sigue sin entrenar, aunque nada es descartable

Otro de los nombres propios estaba en el soldado de Bordalás, Juan Iglesias, que en la mañana de este martes ya no estuvo presente sobre el césped de la Ciudad Deportiva. El lateral se marchó de San Mamés tras un fuerte golpe que le dejó dolorido durante todo lo que restaba de encuentro, y no pudo continuar con normalidad. Sin embargo, desde el club transmiten tranquilidad con su caso. Sigue evolucionando de esas molestias y no se le descarta para el encuentro frente al Atlético de Madrid, aunque todo dependerá de su evolución y de si podrá sumar algunas sesiones previas al encuentro. Con esto, el equipo de Luis García Plaza se prepara para recibir a uno de los equipos grandes de la liga, momento importante para dar un golpe sobre la mesa.