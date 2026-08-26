La Federación de Fútbol de Ceuta planta cara al Gobierno: más de 3.000 jugadores, muchos menores, llevan un mes "gravemente limitados"

La RFFCE se niega tajantemente al borrador de un real decreto en el que aparecen varios polideportivos de Ceuta como espacios destinados para la acogida de inmigrantes, lo que afectará a más de 3.000 jugadores y jugadoras. La mayoría de ellos, menores de edad que se quedarían sin espacios seguros para hacer deporte

La Real Federación de Fútbol de Ceuta (RFFCE) ha rechazado de forma tajante la posibilidad de que varias instalaciones deportivas de la ciudad sean utilizadas para acoger a migrantes, tras la invasión sufrida en las últimas semanas. La territorial reclama al Gobierno central que busque otras alternativas para afrontar la situación sin dejar sin espacios deportivos a miles de menores y a los equipos que compiten a nivel nacional, quienes ya vienen sufriendo las consecuencias de la nueva normalidad en Ceuta. .

La postura de la Federación se produce después de conocerse el borrador de un real decreto en el que aparecen varios polideportivos de Ceuta como posibles espacios destinados a la acogida. Entre ellos figuran el Polideportivo de Santa Amelia, el Complejo Deportivo Guillermo Molina, el Polideportivo de La Libertad, el Antonio Campoamor y el Díaz-Flor.

Más de 3.000 jugadores, afectados por el plan del Gobierno de Sánchez

La RFFCE considera que estas instalaciones son fundamentales para mantener la actividad deportiva de la ciudad y pone el foco especialmente en los más jóvenes. El fútbol ceutí cuenta con más de 3.000 jugadores y jugadoras, la mayoría de ellos menores de edad, cuyas actividades deportivas y de ocio llevan cerca de un mes "gravemente limitadas" como consecuencia de la situación extraordinaria que atraviesa Ceuta.

Por ello, la Federación advierte de que privar ahora a estos menores de espacios seguros para practicar deporte supondría agravar todavía más una situación que ya está teniendo consecuencias sobre su bienestar físico, emocional y social. Para el organismo, las instalaciones deportivas no son únicamente lugares destinados a la competición, sino también espacios de convivencia, socialización, aprendizaje y desarrollo personal.

La RFFCE, por tanto, rechaza "rotundamente" la iniciativa y pide así que, antes de utilizar los polideportivos para la acogida de migrantes, se estudien otras posibilidades. Entre las alternativas que plantea se encuentran la explanada del Parque de Artillería y el antiguo Hospital de la Cruz Roja, además de cualquier otro espacio que reúna las condiciones necesarias para afrontar la emergencia.

Preocupación por las competiciones nacionales

Uno de los principales problemas que señala la Federación es el impacto que tendría la ocupación de estos espacios sobre los equipos que compiten a nivel nacional. Especialmente afectado estaría el fútbol sala, ya que el Complejo Deportivo Guillermo Molina es utilizado habitualmente por estos conjuntos tanto para sus entrenamientos como para disputar encuentros oficiales.

También el Polideportivo de La Libertad acoge determinados partidos y actividades de fútbol sala y de las categorías inferiores. La utilización de ambos espacios como centros de acogida dejaría a varios equipos sin alternativas adecuadas para preparar sus partidos y podría comprometer el desarrollo normal de sus respectivas temporadas.

Además, la RFFCE alerta de que una ocupación prolongada podría provocar que algunas instalaciones no recuperasen su uso deportivo hasta 2027. Una vez finalizado su eventual uso como espacios de acogida, también serían necesarias actuaciones para garantizar que los recintos vuelvan a encontrarse en condiciones adecuadas para la práctica deportiva.

La Federación de Ceuta pide alternativas

La entidad ceutí también ha mostrado su preocupación por los cambios anunciados en materia de asilo y extranjería. En concreto, considera que las modificaciones relacionadas con el procedimiento fronterizo de asilo podrían incrementar y prolongar las necesidades de acogida en una ciudad con recursos y superficie limitados.

En este sentido, reclama la Federación que cualquier reforma tenga en cuenta la "singularidad territorial, social y demográfica" de Ceuta y evite una presión que considera desproporcionada sobre sus infraestructuras y servicios. La Federación recuerda que la ciudad cuenta con unos 80.000 habitantes y una superficie limitada.

Al mismo tiempo, la RFFCE ha defendido la necesidad de encontrar soluciones estables para afrontar la situación y ha mostrado su respaldo al Gobierno de Ceuta y a las gestiones de su presidente, Juan Jesús Vivas, ante el Ejecutivo central.

La decisión sobre el uso de los polideportivos se enmarca en una situación de emergencia que ha obligado a las administraciones a buscar nuevos espacios de acogida. El Gobierno central contempla habilitar distintas instalaciones ante la presión migratoria que sufre la ciudad, mientras el Gobierno de Ceuta ya ha anunciado que recurrirá a la Justicia para tratar de impedir el uso de sus polideportivos con este fin.