Germán García, profesor de autoescuela de Pau Cubarsí: "Cuando le escribía un WhatsApp respondía al momento"

El profesor de autoescuela de La Masía, Germán García, elogió a Pau Cubarsí, al que define como "un crack" y "un gran alumno" capaz de aprobar "todo a la primera", mientras recuerda anécdotas sorprendentes

Germán García, profesor de la autoescuela de La Masía, ha reconocido en diferentes ocasiones sus experiencias teniendo a alumnos de la cantera del Barcelona, como han sido Alejandro Balde, Pau Cubarsí o incluso Fermín. En entrevistas anteriores, ha contado la buena postura y aportación del actual central y campeón del mundo, destacando que es "un gran alumno y hace caso a todo lo que se pide".

Pau Cubarsí ha ejercido de líder en el Barcelona y en la selección española. A sus 19 años, el jugador ha dado una irrupción en los últimos años que lo ha dejado como una de las figuras claves dentro del conjunto culé y 'La Roja', lo que le ha llevado a entrar en convocatorias como las de la Eurocopa de 2024 y del Mundial 2026. Ahora, encara su cuarta campaña en el primer equipo azulgrana, ayudado por la total confianza de Hansi Flick.

Halagos a Cubarsí de su profesor de autoescuela: "Es un crack"

En una entrevista con la Cadena Ser, Germán García contaba su labor: "Me dedico a enseñar a los chavales, a ayudarles con el permiso de conducir". Sobre el hecho de enseñar a Pau Cubarsí, explica que "ha ido de maravilla. Todo a la primera: teórico y práctico. Es un crack". Además, evitan hablar de temas de fútbol: "No solemos hablar mucho de eso. Más de cosas como con cualquier otro chaval de su edad: de música, de chicas...".

Germán García comenta que "son personas que viajan mucho, que tienen compromisos deportivos y tenemos que adaptarnos a los horarios. Hay que reprogramar muchas veces porque les coinciden". También recuerda cómo empezó con La Masía: "Fue de casualidad. Me pidieron un favor de ayudar a dos jugadores que estaban a punto de cumplir los 18 años. Salió todo perfecto. Supongo que se han pasado los teléfonos en las concentraciones".

Germán García, sobre Pau Cubarsí: "Quería llevarse el libro a la Eurocopa 2024"

Además, Germán García detalla que Pau Cubarsí "es un gran alumno, escucha mucho y hace caso a todo lo que se le pide. Es muy puntual y cuando le escribía un WhatsApp respondía al momento. Tienen la libertad de decir que vienen a aquí u otro centro. Les llevo los libros, les explico y les facilito bastante las cosas".

El profesor de autoescuela recuerda que Pau Cubarsí quiso llevarse el libro a la Eurocopa de 2024: "Quería llevarse el libro, pero le dije 'no te lo lleves porque no lo vas a tocar y lo vas a meter en un cajón. Alguno ha suspendido y es normal por el tema de nervios y la presión. Yo les hago la comparación de la presión de un estadio lleno de gente, con 90.000 personas".

Germán García espera a Lamine Yamal: "Tiene muchas ganas"

Germán García confesó en aquella entrevista que ya espera a la figura de Lamine Yamal para sacarse el permiso de conducir: "Todavía tiene 17, pero está ahí. Tiene muchas ganas y todo llega, pero los cumple en julio". Por su parte, el jugador del Barcelona y de la selección española ya cuenta con 19 años, lo que habrá permitido dar el paso hacia delante de apuntarse, posiblemente, a esta autoescuela con sabor azulgrana.

Pau Cubarsí, alabado por su reciente Mundial con España, contó en TV3 que "si tienes ganas, sí que se puede hacer, pero también cuesta. Creo que es importante hacer algo. No te digo que te metas a una carrera 100%, pero algo también para ejercitar la cabeza. Siempre va bien, aparte del fútbol. Es una rutina que me ayuda a concentrarme".

Pau Cubarsí, que no jugó el partido ante el Elche, habló sobre el curso de Administración y Dirección de Empresas qu empezó: "Me lleva tres tardes a la semana y es más relajado que la Universidad, que requiere más tiempo. Así me da tiempo a recuperarme, pero también a estudiar". El central se ha hecho con un hueco indiscutible tanto en el Barcelona como con la selección española, con Hansi Flick y Luis de la Fuente, respectivamente.