Sorteo Champions League: Horario, dónde ver por TV y rivales del Barcelona, Real Madrid, Atlético, Villarreal y Betis

El sorteo de la Champions League 2026/27 ya está a la vuelta de la esquina. Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Betis y Villarreal conocerán este jueves a sus rivales en la fase de liga, en una gala que se celebrará a partir de las 18:00 horas

La Champions League 2026/27 ya está preparada para dar a conocer su primer gran mapa de enfrentamientos. El próximo jueves 27 de agosto, el sorteo de la fase de liga elegirá los rivales de los equipos que participarán en esta nueva edición de la máxima competición continental. La ceremonia se celebrará en Mónaco.

España contará esta temporada con cinco representantes: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Villarreal y Real Betis. Todos ellos conocerán durante la gala los ocho adversarios a los que tendrán que enfrentarse en la primera fase.

¿A qué hora es el sorteo de la Champions?

El sorteo de la fase de liga de la Champions League 2026/27 tendrá lugar el jueves 27 de agosto a partir de las 18:00 horas en el Foro Grimaldi de Mónaco. La UEFA ha confirmado oficialmente tanto la fecha como el horario de la ceremonia.

Será el tercer curso consecutivo en el que se utilice el actual formato de competición. En lugar de la antigua fase de grupos, los 36 participantes quedan integrados en una única clasificación y cada equipo disputa ocho partidos, cuatro como local y cuatro como visitante.

Los clubes se distribuyen en cuatro bombos de nueve equipos. Cada participante se enfrentará a dos rivales de cada bombo, uno en casa y otro fuera. Además, en principio no podrán enfrentarse dos equipos de la misma federación nacional.

Los bombos de los cinco españoles

El sorteo contará con los cinco equipos españoles ya clasificados para la fase de liga, aunque no todos parten desde el mismo bombo. Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid estarán entre los cabezas de serie del Bombo 1, junto a algunos de los grandes favoritos europeos como el Bayern Múnich, el París Saint-Germain, el Liverpool, el Manchester City, el Inter de Milán y el Arsenal.

El Villarreal partirá desde el Bombo 3, mientras que el Real Betis estará situado en el Bombo 2 con equipos como Borussia Dortmund o el Manchester United,. La posición de cada equipo determinará parte de los posibles rivales que pueden aparecer en su calendario.

En total, el sorteo reunirá a 36 equipos, aunque la composición definitiva se completará después de los últimos partidos del 'play off', que se disputan los días 25 y 26 de agosto.

¿Dónde ver el sorteo de la Champions por televisión?

El sorteo podrá seguirse en directo en España a través de Movistar Liga de Campeones, además de la cobertura online que ofrecerá la propia UEFA a través de sus plataformas oficiales. La ceremonia tendrá lugar en el Foro Grimaldi de Mónaco, escenario habitual de los grandes sorteos de las competiciones europeas.La edición 2026/27 tendrá además un aliciente especial para el fútbol español. La gran final está prevista para el 5 de junio de 2027 en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, estadio del Atlético de Madrid.

Antes de llegar a esa cita, los cinco representantes españoles deberán superar una fase de liga que arrancará entre el 8 y el 10 de septiembre. Los ocho encuentros de esta primera etapa servirán para determinar quién accede directamente a los octavos de final y quién tendrá que disputar el 'play off' previo.

Con el sorteo ya a la vuelta de la esquina, Real Madrid, Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis conocerán por fin el camino que tendrán que recorrer en Europa. Los grandes rivales esperan y el nuevo formato volverá a poner a prueba a los clubes españoles desde el primer momento.