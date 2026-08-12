Balón de Oro para Fabián: el selecto club en el que sólo están Rodri y diez más

El palaciego, campeón de la Champions con el PSG y del Mundial con España, se postula como serio candidato al Balón de Oro; un triplete que tan sólo once futbolistas han conseguido a lo largo de la historia

Fabián Ruiz ya tiene dos de los tres títulos que hacen falta para entrar en uno de los clubes más exclusivos selectos de la historia del fútbol. El centrocampista de Los Palacios acaba de proclamarse campeón del mundo con la España de Luis de la Fuente y ya sabe lo qué es levantar la Champions con el Paris Saint-Germain hasta en dos ocasiones consecutivas. Sólo le falta uno: el Balón de Oro. Y no es una posibilidad que haya surgido de la nada.

La candidatura del jugador del PSG ha ganado fuerza después del Mundial, siendo muchas y variadas las voces autorizadas que se han mojado sobre ello, respaldando al futbolista. Sobre todo, tras las palabras de Luis Enrique. El técnico asturiano no dudó al señalar a su futbolista como candidato al prestigioso galardón. "Le falta el Balón de Oro", fue el mensaje lanzado durante la vuelta del conjunto parisino a los entrenamientos. También lo ha hecho Pedro Curtido, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, en su entrevista con ESTADIO Deportivo, como puede verse en el vídeo a continuación.

El Balón de Oro para Fabián no sería, por tanto, simplemente el reconocimiento a una temporada extraordinaria. Para el andaluz supondría completar una trilogía al alcance de muy pocos futbolistas: Mundial, Champions y Balón de Oro. De hecho, tan sólo son Rodri y diez más los que lo han conseguido.

Balón de Oro para Fabián Ruiz

El argumento de Fabián se sostiene. Y no sólo en el palmarés. El futbolista andaluz ha tenido protagonismo en los dos grandes escenarios que más pesan a la hora de valorar una candidatura de este calibre: la Champions y el Mundial.

Con el PSG fue una pieza importante en la conquista de la Champions y volvió a tener un papel relevante en la temporada siguiente, en la que el conjunto francés volvió a conquistar el máximo título continental. En la campaña pasada disputó 34 partidos y se convirtió en uno de los futbolistas de confianza de Luis Enrique.

Este verano llegó el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en el que Fabián Ruiz disputó todos los partidos de España y terminó siendo titular en la final ante Argentina. No fue, por tanto, un campeón de segunda fila. Formó parte del núcleo de una selección que volvió a conquistar el mundo de la mano de Luis de la Fuente y que convirtió su torneo en el gran escaparate para la carrera por el Balón de Oro.

De hecho, algunos rankings posteriores al Mundial ya han situado al centrocampista entre los principales candidatos al Balón de Oro. Sports Illustrated lo colocaba décimo, destacando precisamente que es uno de los pocos futbolistas capaces de reunir títulos y protagonismo tanto con su club como con su selección.

Champions, Mundial y Balón de Oro: un club al que sólo llegan las leyendas

Con la Champions y el Mundial en el bolsillo, Fabián Ruiz aspira ahora a un Balón de Oro que le daría el pasaporte a un selecto club de futbolistas que consiguieron combinar el premio individual con los dos grandes títulos colectivos: Mundial y Copa de Europa o Champions.

Bobby Charlton fue el primero. Después llegaron nombres como Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Paolo Rossi, Zinedine Zidane, Rivaldo, Ronaldinho, Kaká y Lionel Messi. Rodri también se ha incorporado a ese grupo tras su éxito con España. Ousmane Dembélé completa la lista más reciente. Fabián tiene ahora la oportunidad de escribir su nombre junto al de todos ellos.

Rodri y diez más; el selecto grupo de futbolistas que han ganado Champions, Mundial y Balón de Oro

Bobby Charlton Franz Beckenbauer Gerd Müller Paolo Rossi Zinedine Zidane Rivaldo Ronaldinho Kaká Lionel Messi Rodri Dembélé

El Balón de Oro, la pieza que le falta a Fabián Ruiz

La competencia, eso sí, será enorme para Fabián Ruiz. Su compañero de equipo Ousmane Dembélé parte con argumentos muy fuertes después de volver a ser decisivo en el PSG; Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Rodri, Harry Kane, Erling Haaland o Lionel Messi también aparecen entre los grandes aspirantes. Pero Fabián cuenta con un argumento que pocos pueden igualar: ha sido campeón del mundo y de Europa en el mismo periodo, y además ha tenido protagonismo en ambos éxitos.

Hace apenas unos años parecía difícil imaginar al futbolista de Los Palacios en una lucha por el Balón de Oro. Hoy, sin embargo, ya no resulta extraño. Así lo reconoce su vitrina: ya tiene el Mundial. Ya tiene la Champions. Sólo le falta el Balón de Oro para entrar en un club reservado a las leyendas.