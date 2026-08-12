Memphis Depay desafía al Corinthians y amenaza con acudir a la FIFA

El delantero acusa a Osmar Stabile de incumplir una renovación pactada por dos temporadas mientras la deuda del club brasileño puede alcanzar los 77 millones de reales

Memphis Depay ha declarado la guerra al Corinthians. El delantero neerlandés acusa al presidente Osmar Stabile de romper un acuerdo para renovar su contrato durante dos temporadas y anuncia una respuesta contundente para proteger sus intereses económicos y profesionales.

La ruptura se produjo después de que Memphis regresara a São Paulo, superara las pruebas médicas y aceptara una importante rebaja salarial. El Corinthians justifica su decisión por su delicada situación financiera, pero todavía debe al futbolista una cantidad que, con intereses y penalizaciones, puede alcanzar los 77 millones de reales.

Osmar Stabile rompe el acuerdo y Memphis acusa al Corinthians

El contrato de Memphis terminó el pasado 31 de julio, aunque las negociaciones para prolongarlo parecían prácticamente cerradas. El atacante había aceptado firmar por dos años, pese a que inicialmente pretendía un vínculo más largo que permitiera repartir los pagos pendientes en cuotas más asequibles.

El neerlandés asegura que la renovación había recibido el visto bueno del presidente y de los departamentos deportivo, jurídico y financiero. Sin embargo, cuando únicamente faltaba plasmar las firmas definitivas, Osmar Stabile decidió retirar la propuesta y comunicar públicamente la salida del futbolista.

“Estoy obligado a reaccionar con firmeza para preservar mis intereses”, advirtió Memphis en el mensaje difundido tras conocer la decisión. El delantero fue todavía más contundente al asegurar que no permitirá que ese comportamiento “inaceptable” quede sin consecuencias.

El Corinthians sostiene que asumir otro contrato de semejante magnitud resultaba incompatible con el equilibrio económico que necesita la institución. Stabile tiene previsto comparecer para ofrecer más explicaciones, aunque la justificación financiera no ha convencido al jugador ni a buena parte de la afición.

La deuda con Memphis pasa de 43 a 77 millones de reales

El principal problema no desaparece con la salida de Memphis. El club mantiene una deuda aproximada de 42 o 43 millones de reales con el atacante, algo más de seis millones de euros, correspondiente a primas de fichaje, objetivos deportivos y bonificaciones que no fueron abonadas en los plazos previstos.

Para facilitar su continuidad, Memphis había aceptado recibir esa cantidad en cuatro pagos de unos 10,5 millones de reales. La primera cuota debía abonarse en febrero de 2027 y las siguientes llegarían cada seis meses durante los dos años de contrato. También estaba dispuesto a renunciar a los intereses acumulados.

La decisión de cancelar la renovación anula aquella concesión. Con las correcciones, multas e intereses correspondientes, la reclamación puede elevarse ahora hasta los 77 millones de reales, cerca de 12 millones de euros. Una ejecución completa del contrato podría incrementar todavía más la factura.

Memphis puede acudir a la FIFA para reclamar las cantidades pendientes. Si el organismo internacional reconoce la deuda y el Corinthians no cumple los plazos fijados, el club paulista se expondría a nuevas sanciones deportivas, incluida la prohibición temporal de inscribir futbolistas.

La política del Corinthians contra Memphis Depay

La economía no habría sido el único motivo para detener la operación. Folha de S.Paulo apunta a las presiones internas recibidas por Osmar Stabile, quien habría arriesgado apoyos importantes dentro del club si autorizaba la continuidad del neerlandés.

Corinthians celebrará elecciones presidenciales a finales de año y Stabile pretende continuar durante el próximo mandato. Algunos grupos influyentes del Parque São Jorge mantenían una relación especialmente tensa con Memphis desde que el jugador criticó públicamente la gestión de varios dirigentes tras conquistar la Copa do Brasil.

El entrenador Fernando Diniz, el ejecutivo Marcelo Paz y un sector mayoritario de la afición apoyaban su renovación. Deportivamente, el técnico perdía a uno de sus principales atacantes justo antes de los octavos de final de la Copa Libertadores contra Rosario Central.

La dimensión de la deuda global del Corinthians también explica el temor a prolongar la relación. La entidad acumula compromisos cercanos a los 2.800 millones de reales y arrastra importantes problemas de liquidez. El anterior contrato de Memphis llegó a representar un coste mensual de entre seis y siete millones contando salario y bonificaciones.

Memphis deja al Corinthians tres títulos, 20 goles y otro problema

Memphis aterrizó en Brasil en septiembre de 2024 después de finalizar su etapa en el Atlético de Madrid. Su llegada, con un contrato financiado parcialmente mediante acuerdos comerciales, se convirtió en una de las operaciones más llamativas de la historia reciente del fútbol sudamericano.

El antiguo jugador del Barcelona, Manchester United, Lyon y PSV disputó 79 encuentros con el Corinthians, marcó 20 goles y repartió 15 asistencias. Su impacto fue especialmente importante en la conquista del Campeonato Paulista y la Copa do Brasil de 2025, además de la Supercopa Rei levantada en 2026.

Sus goles contra Palmeiras, Cruzeiro y Vasco fueron decisivos en el camino hacia los títulos. También dejó una fuerte conexión con la grada, que asumió su carácter provocador y su identificación con un equipo que atravesaba una profunda crisis institucional.

El Corinthians pierde ahora a su gran estrella sin recibir ningún ingreso por su salida. Memphis queda libre para elegir equipo, pero el conflicto económico continuará abierto. El club quiso evitar otro contrato demasiado pesado y puede terminar afrontando una factura de 77 millones de reales, una reclamación ante la FIFA y una nueva batalla interna.