Nuevo portazo a Joselu

El ex jugador del Real Madrid ha recibido un nuevo 'no'. Después de caerse su fichaje por el Deportivo de A Coruña, ha sido ofrecido a un grande de Europa, pero han rechazado su incorporación en este mercado de fichajes

Joselu no encuentra equipo. El futuro del ex delantero del Real Madrid ha dado un giro bastante notable en este mercado de fichajes, después de generar el interés de grandes clubes de La Liga como el Sevilla, Betis o Getafe, entre otros. Sin embargo, a medida que avanza esta ventana de incorporación de nuevos jugadores, el gallego se está quedando sin opciones. Ahora ha recibido un nuevo portazo de uno de los grandes equipos de Europa.

Parecía que el fichaje de Joselu por el Deportivo de A Coruña estaba cerca de completarse, después de que club y jugador mantuviesen negociaciones. Un movimiento clave ya que el delantero regresaría a La Liga después de su paso por Catar, mientras que los blanquiazules contarían con la experiencia y eficacia goleadora de Joselu para su regreso a la Primera división.

Sin embargo, la llegada de Pierre-Emerick Aubameyang a Riazor ha complicado la incorporación de Joselu, que además ahora sufre un nuevo portazo de un equipo de Europa, aún sin club a falta de menos de un mes para que se cierre el mercado de fichajes.

El Oporto dice 'no' a Joselu

El delantero español era una de las grandes oportunidades este verano, quedando como agente libre después de finalizar su contrato con el Al-Gharafa, de la liga de Catar. Además, se marcha del equipo con muy buenas cifras goleadoras a pesar de sus 36 años, cerrando el curso con seis goles y dos asistencias en los 16 partidos que disputó.

Sin embargo, ahora sufre un nuevo portazo. Los agentes del delantero hablaron con el Oporto para ofrecerle al jugador, que así se uniría a la liga portuguesa para la próxima campaña. Pero la respuesta del club ha sido negativa, explicándole que no entraba en su planificación deportiva este perfil de futbolista, tal y como adelanta el periodista Diego Picó. La dirección deportiva de los Dragões aseguró que buscan otras alternativas de jugadores en el mercado.

De igual forma, Joselu fue clave en su año en el Real Madrid, especialmente destacado por el doblete al Bayern de Múnich en la semifinal de la Champions League. Por ello, es un seguro para reforzar cualquier plantilla, aunque no ocupe un rol de titular. Sin embargo, mientras él sigue entrenando a la espera de una nueva oportunidad, no hay ningún que actualmente valore su incorporación, a pesar de que sería a coste cero.

Joselu sigue sin equipo a pesar de que despertó el interés de múltiples clubes de La Liga

El ex jugador del Real Madrid y de la Selección española sigue sin equipo. Algo que sorprende ya que hace tan sólo semanas estaba en la agenda de diferentes equipos de La Liga. Joselu destaca especialmente por su juego aéreo, con una altura de 1,92 metros para colocar los centros, además de su inteligencia dentro del área tanto para rematar a placer como para fijar los movimientos de los defensas rivales.

El Oporto parecía un gran destino, campeón de la liga portuguesa la pasada temporada y equipo de Champions. Pero tras el 'no' a los agentes del jugador, tendrá que encontrar un nuevo destino en menos de un mes si no quiere verse un año en blanco.