El Leganés hace caja con Diomande gracias a su fichaje por el Real Madrid

El club pepinero recibirá doble ingreso por el fichaje de Diomande por el Real Madrid, que ya se ha hecho oficial, dejando un beneficio económico importante en Butarque por un jugador que tuvieron seis meses en plantilla

El fichaje de Yan Diomande por el Real Madrid ya es oficial. El club blanco pagará 125 millones por el jugador marfileño, que firma por siete temporadas. Una operación que deja un dineral sobre la mesa por un extremo que ya compitió en La Liga de la mano del Leganés. De hecho, ahora el conjunto pepinero hace caja gracias al Madrid e ingresará una inesperada cantidad económica.

El joven marfileño regresa a la competición española procedente del RB Leipzig, con el Real Madrid dispuesto a pagar una millonada para sumarle a su plantilla. Sin embargo, este fichaje también dejará beneficios económicos al Leganés gracias a los mecanismos de solidaridad de la FIFA y a una cláusula que acordaron con el Leipzig por su venta.

El Leganés tiene premio por el fichaje de Diomande por el Real Madrid

Yan Diomande estuvo vistiendo la blanquiazul durante unos meses, incorporándose al equipo en enero de 2025 y completando esa temporada antes de poner rumbo al RB Leipzig. Sin embargo, como compitió en el Leganés 'B', aunque sólo fuera unos partidos, se activa el mecanismo de solidaridad de la FIFA. Este establece que el equipo que fiche a un jugador sin que haya terminado su contrato deberá pagar un 5 % de la cantidad del fichaje a los diferentes clubes que participaron en la formación del jugador.

Por ello, el Leganés verá dinero del Real Madrid. Además, también se lleva un pellizco por el fichaje del jugador por el club blanco gracias a una cláusula del acuerdo al que llegaron con el Leipzig para su fichaje. El equipo alemán pagó el total de la cláusula de rescisión y dejó en el Lega 20 millones de euros. Ahora, el Real Madrid incrementa el precio de forma más que notable, completando su traspaso por 125 millones. Por ello, el club pepinero activa también la cláusula que le permitía conservar un porcentaje en caso de una futura venta del jugador que se aplican sobre estos 105 millones de diferencia.

El dinero que se lleva el Leganés por el fichaje de Diomande por el Real Madrid

Reuniendo estos dos factores, que dejarán un doble premio en Butarque para la planificación de una nueva temporada en la Segunda división, el Leganés va a juntar un buen pellizco. La FIFA establece con el mecanismo de solidaridad que la cuantía se establecerá en función del "número de años que el jugador haya estado inscrito en cada club durante los años naturales comprendidos entre la edad de doce y 23 años"

Por ello, el Leganés va a ingresar 400.000 euros por el fichaje de Diomande. Además del tanto por ciento que acordasen con el Leipzig sobre una futura venta del jugador, cuyas cifras no han trascendido, pero todo indica que superará el medio millón de euros. Un negocio más que redondo teniendo en cuenta que Diomande sólo compitió seis meses con ellos.

El Leganés celebra el fichaje de Yan Diomande por el Real Madrid y le desea suerte

El equipo de Butarque celebra la llegada de su ex jugador al Real Madrid especialmente por la cantidad económica que se llevan por este traspaso, aunque también se alegran de volver a ver a Diomande en La Liga. Así lo han dejado ver en el anuncio oficial publicado por el conjunto blanco, en el que le dejaron un mensaje de apoyo para su nueva etapa.

"Nunca olvidaremos que tu primera vez en el Bernabéu fue con nuestra camiseta. ¡Mucha suerte, Yan! Bienvenido de vuelta a La Liga" publica el conjunto blanquiazul, recordando que su debut con ellos fue precisamente para enfrentarse al Real Madrid, el 29 de marzo después de haber jugado tres partidos con el filial.