No descarta el fichaje de Dani Carvajal: "En el fútbol nunca se sabe"

El lateral derecho sigue sin equipo después de haber acabado contrato con el Real Madrid y tras no haberse comprometido con ningún otro club durante el pasado mercado de fichajes de verano. El Leganés, que ha dado un golpe tras fichar a Álvaro Morata, asegura que no ha hablado con él, pero que no descarta convencerlo por los lazos que unen al internacional español con la localidad madrileña

Dani Carvajal es uno de los agentes libres más atractivos que quedan en el mercado de fichajes. El lateral derecho, ex del Real Madrid, no se ha unido a ningún equipo en el recientemente finalizado mercado de verano y, por tanto, sigue esperando una oferta que le satisfaga para continuar jugando al fútbol. Uno de los equipos que ha mostrado su predisposición para firmar al madrileño es el club de su localidad natal, el CD Leganés, que ya ha fichado a Álvaro Morata, si bien es cierto es que desde la entidad pepinera prefieren ser cautos sobre este potencial movimiento.

Eduardo Cosín, presidente del CD Leganés, ha afirmado en las últimas horas que su club no se ha sentado con Dani Carvajal, pero al mismo tiempo ha señalado que no quiere descartar absolutamente nada ya que el lateral derecho encaja dentro del ambicioso proyecto deportivo que está realizando la entidad que actualmente juega en Segunda división.

El CD Leganés no descarta el fichaje de Dani Carvajal

"Con Dani Carvajal no hemos tenido la suerte de hablar y poder explicarle con detenimiento el proyecto. Es verdad que ha habido muchos rumores... yo creo que con la ilusión y todo el ruido que se ha generado con lo de Álvaro Morata también la afición lógicamente aprieta y a mi me encanta esa exigencia", ha afirmado Eduardo Cosín en SER Deportivos.

Por si quedaba alguna duda, el presidente del CD Leganés ha señalado que no ha habido conservaciones con Dani Carvajal. "La verdad es que con Dani Carvajal tenemos un profundo cariño por él. Porque ya sabéis que es nacido y crecido en Leganés y de hecho es hijo predilecto de la ciudad, pero a tu pregunta es no. No hemos hablado con él. Yo no me he sentado a hablar con él sobre el Leganés".

Sin embargo, el CD Leganés no ha querido descartar a Dani Carvajal y ha dejado la puerta abierta a ficharlo en un futuro. "Bueno, en el fútbol nunca se sabe. Ahora mismo el lateral derecho lo tenemos cubierto y bien cubierto, pero nunca se sabe en el fútbol y no voy a decir algo categórico que luego pueda hacer hemeroteca".

El CD Leganés quiere regresar a Primera división y no descartar más fichajes importantes después de haber conseguido la incorporación de Álvaro Morata, que llega en calidad de cedido procedente del Como 1907, durante el pasado verano.

La situación de Dani Carvajal

A sus 34 años, Dani Carvajal está sin equipo desde el final de la temporada pasada después de que el Real Madrid decidiera no renovar el contrato que les unía.

El lateral derecho ha tenido unas últimas temporadas complicadas que han estado marcadas por las lesiones que no le han dejado tener continuidad alguna. Unos problemas físicos que le han alejado de la élite y que han hecho que ningún club se haya lanzado por su fichaje.

Actualmente, al ser agente libre, Dani Carvajal puede fichar y ser inscrito sin problemas aunque el mercado de fichajes esté cerrado.