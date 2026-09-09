Fernando Alonso responde en Madring sobre su renovación y Aston Martin lo tiene claro: "Buscaremos el plan B"

El asturiano ha aterrizado ya en la capital española para el deleite de todos sus seguidores españoles y ha sido tajante cuando le han hecho la pregunta del millón, la que todos los amantes de la Fórmula 1 se llevan haciendo varios meses y cuya respuesta hace tambalearse a toda la parrilla de pilotos de 2027

El Gran Premio de España, que se disputó por primera vez en 1951 en Pedralbes (Barcelona), alcanzará este fin de semana su quincuagésima sexta edición. Regresa a Madrid 35 años después y lo hace en 'Madring', que se convertirá en la sexta sede que albergue una carrera de F1 en España, después de las de Pedralbes, Jarama, Montjuïc, Jerez de la Frontera y Montmeló.

Por décima vez se correrá en la capital española y Fernando Alonso es el único español que ha ganado en dos ocasiones un certamen español (ambos en Montmeló). Lo hizo en 2006, cuando revalidó título, con Renault, y en 2013, al lograr, a bordo de un Ferrari, su trigésima segunda -y por el momento última- victoria en la categoría reina.

El genial piloto asturiano logró una tercera victoria en España, en 2012 y en Valencia, pero en esa ocasión lo hizo en el Gran Premio de Europa, con la 'Scuderia'. Y en Montmeló subió otras cinco veces al podio: fue cuatro veces segundo (2003 y 2005, con Renault; y en 2010 y 2012, con Ferrari) y en otra ocasión tercero (2007, a bordo de un McLaren).

Pero al margen de las estadísticas y del romanticismo de épocas pasadas, la llegada del asturiano a Madring ha despertado mucha intriga en todos los allí presentes a primera hora por su actualidad en Aston Martin. Son muchos los que pensaban que llegaría a España para anunciar su renovación con el equipo británico. Que había postergado su decisión final para anunciarlo en su país. Pues se equivocaban.

Ha sido pisar el trazado madrileño y le han planteado la pregunta de si anunciará este fin de semana su extensión de contrato con los de Silverstone. Y el ovetense ha sido tajante: "No".Y a renglón seguido los micrófonos han ido dirigidos a los jefes de Aston Martin. "Respetamos que Fernando pida tiempo para reflexionar y asegurarse de tomar la decisión correcta para él. Creo que, con un piloto con tanta experiencia y un historial tan brillante, lo más respetuoso es simplemente reconocerlo y esperar", ha subrayado Mike Krack, el jefe de competición.

"Sabemos adónde queremos llegar", ha afirmado el propio Krack sobre la pareja de pilotos para la próxima temporada, en la que Lance Stroll, hijo del propietario del equipo, Lawrence Stroll, sigue siendo una apuesta segura: "Estoy bastante seguro de que encontraremos una buena solución, y entonces estaremos bien posicionados de cara al futuro".

, ha sentenciado Krack. Y lo que podría provocar el fin de Alonso en Aston Martin es una auténtica revolución en la parrilla de 2027. Una parrilla en la que hasta el momento no se ha anunciado ningún cambio de pilotos para la temporada de Fórmula 1 de 2027. Nadie se ha atrevido a dar un paso en falso por si acaso, pero si Fernando decidiera poner fin a su etapa como piloto el mercado podría convulsionar con tantos movimientos.

Fernando Alonso renovará sólo con una condición

El bicampeón del mundo tiene claro que si sigue es "para disfrutar" y que su decisión "no depende del monoplaza de Aston Martin, sino del reglamento". Esas fueron sus palabras textuales en Monza y, ahora, en Madring, el presidente y CEO de la competición, Stefano Domenicali, ha dicho públicamente a su llegada que quiere ver a Fernando Alonso compitiendo en la máxima categoría del automovilismo la próxima temporada.

"Hablé con Fernando. Mi relación con él es muy, muy buena y de verdad espero que se quede. De verdad espero que el plan de Aston Martin, para el motor, sea sólido para darle a Fernando lo que se merece como campeón del mundo", señalaba el italiano.

Domenicali deja claro lo único que necesita Alonso para confirmar su continuidad. Es una obviedad, pero... "La decisión la tiene él. Yo, desde luego, le animaré a que se quede, porque para mí ni siquiera hace falta repetirlo. Es un piloto increíble. Creo que él no es la excepción. Es un hecho que se merece un coche competitivo, aunque eso ahora mismo no existe", recalca el máximo dirigente de la F1.