Carlos Sainz enciende las alarmas de Madring a última hora: "Veremos a ver si no se convierte en un circuito de locos"

El madrileño es el embajador del Gran Premio de España y, por lo tanto, tiene responsabilidades en la evolución y mejora de un trazado que entraña una curva, 'La Monumental', que puede ser muy peligrosa

El momento más esperado del Mundial de Fórmula 1 2026 ha llegado, pese a todos los intentos de paralizarlo que ha habido. Un circuito nuevo, a estrenar, llamado 'Madring', se presenta ante el mundo con muchas sorpresas y una curva innovadora y que tiene a muchos en vilo. Entre ellos, a su embajador, Carlos Sainz.

Correrá en casa en este trazado semiurbano construido en el entorno de IFEMA, el recinto ferial de la capital española. Se celebrará la quincuagésima cuarta edición del Gran Premio de España y será la primera en Madrid desde que hace 45 años el canadiense Gilles Villeneuve -padre de Jacques, campeón mundial en 1997- se impusiese en el circuito del Jarama.

Pues ahora que está todo preparado y listo para que empiecen a rugir los motores, el propio Sainz ha encendido las alarmas, pero con toda la buena intención del mundo. Se siente responsable de la evolución que deba y pueda tener este circuito y por ello quiere que todos los pilotos comenten sus sensaciones con el fin de mejorarlo con el paso de los años.

El piloto de Williams teme que el estreno pueda ser peligroso: "Todos lo hemos probado en el simulador y hemos visto los test de Fórmula 3. Hablando con los pilotos durante el desfile, todos parecían bastante sorprendidos por el circuito que ha ideado Madrid. Le da carácter y algo que esperar con ilusión. No es un circuito normal que simplemente se añade al calendario, sino algo un poco diferente, con un poco de carácter".

El pasado mes de mayo se convirtió en el primer piloto en completar una vuelta al trazado totalmente asfaltado, pero lo hizo con un coche deportivo: "Habrá que valorar si nos hemos pasado en términos de carácter y personalidad y se ha convertido en un circuito de locos, o si es un circuito muy divertido, con adelantamientos y todo lo demás".

"Mirándolo inicialmente, no parece que haya oportunidades evidentes de adelantamiento. Lo único que pido a todos los implicados en el proyecto es que mantengan una mentalidad abierta ante el feedback que demos después del Gran Premio. La gente tiene que ser paciente porque es imposible acertarlo todo el primer año. Mientras exista flexibilidad, voluntad de mejorar y de aprender, creo que está destinado a convertirse en un Gran Premio muy bueno", ha expresado en la previa de este certamen.

Y ha hecho hincapié en cuál es su rol en esta cita: "Ahí es donde yo podré aportar mi granito de arena y ver cómo podemos mejorarlo".

Carlos Sainz presenta su casco especial para Madring

El madrileño está muy ilusionado con la oportunidad de correr en su ciudad, delante de sus familiares y sus amigos, que estarán todos en la grada. Y, como era de esperar, se vestirá de forma especial para la ocasión.

El ex de Ferrari ha presentado en sus redes sociales el casco que se ha hecho para este fin de semana: "Aquí tengo el casco especial para el Gran Premio en Madrid. Un casco que me hace muchísima ilusión porque como veis, está inspirado en el primer casco que me puse para mi primera carrera de kart. Corría el año 2005 cuando yo decidí empezar esta aventura de intentar llegar a la Fórmula 1. Desde entonces han pasado 21 años en los que he podido conseguir muchos de mis sueños, y uno de ellos era tener un gran premio en casa, en la ciudad de Madrid".

Y como en todo casco, todo está lleno de simbología y de detalles especiales: "En cuanto al casco, la base del casco sigue siendo con la bandera de España, la hemos simplificado, la hemos hecho un poco más limpia. Como siempre tenemos el chili, el #55, la estrella de María (María de Villota). El fondo del casco es blanco, el blanco es un color muy especial para Madrid como muchos sabéis, y nada, con ganas de usarlo, disfrutarlo en casa e ir a por un buen gran premio", ha recalcado el piloto de Williams.

Cómo es el circuito de Madring y La Monumental: kilómetros, curvas, acceso...

El trazado madrileño cuenta con 5.419 metros en los que combina zonas de alta velocidad, frenadas bruscas, cambios de pendiente, secciones técnicas y curvas largas y de alta carga. Una pista que alberga un total de 22 curvas, entre las que destaca la duodécima, bautizada como la 'Monumental', en un guiño a la plaza de toros de la capital de España, y que pretende convertirse en una de las más icónicas del campeonato. De 550 metros de longitud y con una pendiente máxima del 24 por ciento, que se completa en unos seis segundos.

'La Monumental' es más larga, incluso, que la recta de meta y salida, que es de 523 metros. En un circuito en el que habrá que esperar a que se empiece a rodar, en los entrenamientos libres, que arrancan el próximo viernes, pero en el que, sobre el papel, la vuelta rápida sobrepasará por poco el minuto y medio. Se prevén velocidades punta superiores a los 335 kilómetros a la hora, con una presumible media de unos 212 kilómetros a la hora.

Si todo marcha según lo prevista, acogerá los siguientes nueve Grandes Premios de España. Se rodará con los neumáticos de compuestos de la gama media. Es decir, los C2 -duros, reconocibles por la raya blanca-, los C3 -medios, raya amarilla- y los C4 -blandos, roja-. Y el próximo domingo, a la pista de IFEMA está previsto que se den 57 vueltas, para completar un recorrido de poco menos de 308 kilómetros.

Y lo mejor de todo es que es el único circuito del calendario del Mundial a cuya entrada se podrá acceder directamente en transporte público, estando prácticamente al lado del aeropuerto de Barajas.