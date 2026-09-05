El Gran Premio de España en Madring vuelve a estar en peligro a falta de una semana

Cuando falta justo una semana, el Gobierno de Ayuso ha publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid la desafectación de la Vereda de los Leñeros. Y ello podría tener consecuencias muy serias para la celebración del certamen

Ayuso y Almeida, en una de sus visitas al circuito de Madring.IMAGO

La celebración del Gran Premio de España, que es dentro de una semana, vuelve a estar en peligro, porque la legalidad del circuito de 'Madring' vuelva a estar en entredicho. Y todo por la última actuación del Gobierno de Ayuso, que ha publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid la desafectación de la Vereda de los Leñeros.

Esta vía pecuaria ponía en peligro la legalidad del circuito de Fórmula 1 construido por Madrid y, ahora, han cambiado su recorrido para esquivar dichas dudas normativas.

Ahora ya no pasarán por el interior del circuito sino que lo harán por zonas verdes cercanas. La Consejería de Medio Ambiente ha aflorado una vereda desaparecida bajo las construcciones de Ifema. Pero dicha decisión ha chirriado por el momento en el que se ha hecho, ya que no se había recuperado hasta que han visto que, de no hacerlo, la construcción del circuito de carreras podría no haberse llevado a cabo.

Antonio Giraldo denuncia "la chapuza"

El aviso del cambio de trazado lo ha dado el PSOE, partido que denunció hace año y medio que la existencia de esta vía pecuaria amenazaba el sustento legal de toda la operación urbanística del circuito. Ahora, Antonio Giraldo denuncia la “chapuza” de toda la tramitación y que “dos años después han tenido que desafectar la vía pecuaria deprisa y corriendo”.

El edil socialista ha recordado que el Plan Especial “está judicializado” y considera que “el Gobierno de Almeida está haciendo todo lo posible para evitar otra anulación en los Tribunales, como suele pasar porque hacen chapuza tras chapuza”.

Durante los últimos meses, tanto Ayuntamiento como Comunidad de Madrid han acelerado al máximo la tramitación del cambio de recorrido para la vereda, hasta el punto de llegar a comprometerse con la construcción de una pasarela de grandes dimensiones sobre los doce carriles de la M-11, que aún no ha sido presupuestada, para hacer viable el cambio.

En junio, los técnicos dieron luz verde

El pasado 5 de junio los técnicos verificaron sobre el terreno que había espacio para desviar esta vía pecuaria y al principio del verano la Comunidad de Madrid sacó a información pública toda la tramitación, que concluye ahora con la desafectación oficial en el boletín autonómico.

El intento de legalización llega después de que el pasado mes de enero la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras sometiera a trámite de información pública el anteproyecto de ley de medidas urgentes para el incremento de oferta de vivienda con protección pública, en la que incluyó un cambio que podía afectar a la Vereda de los Leñeros. La reforma eliminaba la obligación expresa de “calificar” urbanísticamente las vías pecuarias como suelo no urbanizable.

Liberum Natura alegará esta actuación

Las organizaciones ecologistas ya denunciaron en su día que dicho cambio podía esconder una triquiñuela para legalizar Madring. Tras las alegaciones que presentaron muchas de ellas, la Comunidad de Madrid reculó en sus intenciones.

Y aunque la recuperación de la ahora desaparecida Vereda de los Leñeros ha sido saludada por la Plataforma Ecologista Madrileña, que ven necesaria su recuperación, ahora critican la forma en la que quieren tramitarlo desde el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, que no es otra que superponiendo la vía pecuaria sobre las zonas verdes ya existentes. Por ello, la organización Liberum Natura, entidad que forma parte de la plataforma ecologista, alegará contra este actuación.