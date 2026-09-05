Athletic Club - Atlético de Madrid, en directo: resultado del partido de hoy de LaLiga EA Sports
Sigue en directo el Athletic Club-Atlético de Madrid, partido correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga EA Sports que enfrenta a dos históricos en el estadio de San Mamés
Athletic
At. Madrid
Minuto a minutoActualizar narración
Giuliano intentó rematar de tacón tras un córner de Baena, pero su disparo no vio portería
Otra falta que aumenta el mosqueo de la afición en San Mamés. Esta vez de Kang In Lee sobre Generabarrena. El colegiado sigue sin sacar ninguna tarjeta y eso está encendiendo a la grada
La doble ocasión de Sancet para abrir el marcador
Pausa de hidratación en mitad de una bronca de la grada por no amonestar a Pubill tras cortar una contra con un agarrón a Sancet
Así se vivió en San Mamés la doble ocasión de Oihan Sancet
Doble ocasión en un minuto para Baena
El centrocampista del Atlético lo intentó desde lejos al ver al portero adelantado primero y en la siguiente jugada acabó una buena jugada colectiva con un fuerte tiro a puerta que atrapó en dos tiempos Unai Simón
¡La tuvo Sancet para el Athletic! El mediapunta del conjunto rojiblanco recogió un balón suelto del área y lo intentó en dos ocasiones. Su primer tiro rebotó en un defensa y el segundo se marchó al lateral de la red
Se animó Grimaldo con un tiro lejano, pero se fue muy alto sin peligro ninguno para Unai Simón
Aquí, la acción del tiro al palo de Kang In Lee en los primeros minutos
El Athletic le ha dado la vuelta al partido y domina algo más el balón y el peso del choque
Se empieza a estirar el Athletic, que ya ha forzado un par de córners. En este segundo, Iñaki Williams estuvo cerca de encontrar la portería de Oblak
No pudo rematar nadie y el Atleti alejó el peligro de su área
Córner a favor del Athletic, que se acerca por primera vez a la portería de Oblak
Inicio con dominio del conjunto colchonero y mucha intensidad por parte de los dos equipos
Giuliano pone la segunda ocasión del partido con un disparo lejano que se marcha desvíado de la portería del Athletic
¡Al palo Kang In! La tuvo el Atlético con una gran jugada individual para abrir el marcador. El coreano cruzó un disparo con su pierna derecha y golpeó el poste de la portería de Unai Simón
¡Comienza el partido en San Mamés!
Bonito homenaje del Athletic a los jugadores de la plantilla de la Liga Genuine, que fueron campeones del mundo este verano
Ya saltan los jugadores al césped. Todo listo para que comience este partidazo que vamos a disfrutar en ESTADIO Deportivo
Quedan 10 minutos para el inicio del choque. Recordamos los onces:
Athletic Club: Unai Simón; Areso, Yeray, Laporte, Yuri; Generabarrena, Galarreta; Robert Navarro, Sancet, Nico Williams; e Iñaki Williams
Atlético: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo; Hjulmand, Pablo Barrios; Giuliano, Baena, Kang-In Lee; y Lookman
El Athletic salta a calentar alentado por su gente en San Mamés. Se viene tarde importante en LaLiga EA Sports
El Atlético ya está también en San Mamés para disputar un choque que comenzará en media hora
El Athletic, por su parte, tuvo cinco partidos con el jienense en la 25/26. Cuatro fueron en LALIGA, con un balance de dos empates (1-1 ante Osasuna y 1-1 ante el Girona) y dos derrotas (0-1 contra el Barça y 3-2 ante la Real Sociedad). El otro duelo fue en la Copa del Rey y se saldó con una victoria en la prórroga ante el Ourense CF.
El Atlético de Madrid tuvo tres partidos la temporada pasada con el árbitro del choque, José Luis Munuera, con un balance de dos victorias (2-0 ante el Villarreal y 0-2 ante el Valencia) y una derrota (3-2 ante el Real Madrid.
El Athletic ya está en San Mamés para disputar este fabuloso partido a partir de las 16:15. Así llegaban los futbolistas del conjunto rojiblanco
¡Y ya tenemos once del Atlético de Madrid!
Simeone saldrá al campo con: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko,Grimaldo; Barrios, Hjulmand; Kangin Lee, Baena, Giuliano; y Lookman
LaLiga recuerda este gol de Ángel Correa en un Athletic-Atlético en la temporada 24/25, que dio la última victoria en San Mamés a los colchoneros en el descuento. Como curiosidad, ese día también vestía de gris el Atlético
¡Ya tenemos once del Athletic!
El conjunto de Terzic sale con: Unai Simón; Areso, Yeray, Laporte, Yuri; Galarreta, Generabarrena; Robert Navarro, Sancet, Nico Williams; e Iñaki Wiliiams
El Atlético estrenará camiseta en este duelo, como ya ha anunciado en sus redes sociales. Jugará con su tercera equipación, gris con líneas horizontales en rojo y azul
La afición del Athletic ya llena las calles de Bilbao para vivir una tarde fútbol espectacular
En el capítulo de bajas, el Atlético sigue con las de Sorloth y Obed Vargas. En el caso del Athletic, Terzic cuenta con algunas más. Vivian, Egiluz, Nico Serrano, Djaló y Peio Canales, que ha caído esta semana tras un buen inicio de temporada
El último precedente entre ambos equipos en San Mamés data de diciembre del año pasado y se saldó con victoria para el conjunto vasco con un gol de Berenguer en el tramo final del encuentro
El choque llega con un pequeño incendio en el Athletic a nivel institucional: José Julián Lertxundi, ex presidente del cuadro vasco, mostró su descontento por la decisión de los leones de retirar las cuatro invitaciones que tenían tanto jugadores como ex presidentes
El Atlético podrá contar con dos novedades en su ataque para el duelo en San Mamés: Julián Álvarez y Jonathan David han entrado en la convocatoria para darle un impulso más a los del Cholo Simeone
El árbitro del choque será Jose Luis Munuera Montero. El jienense nunca ha arbitrado un partido entre estos dos equipos, por lo que no tiene ningún antecedente al que agarrarse para este choque.
El conjunto colchonero llega al choque en cuarta posición tras sumar 7 puntos de 9 posibles. Venció al Málaga y al Sevilla y empató ante el Villarreal en la segunda jornada. El Athletic, por su parte, sólo ha sumado una victoria y se encuentra en décimotercera posición tras las tres primeras jornadas
Bienvenidos al directo del choque entre el Athletic Club y el Atlético de Madrid, correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga EA Sports. El choque comenzará a las 16:15 en el Estadio de San Mamés
Athletic Club y Atlético de Madrid se enfrentan este sábado 5 de septiembre en el Estadio de San Mamés para disputar la cuarta jornada del campeonato liguero. Los pupilos de Edin Terzic llegan motivados tras conseguir su primera victoria en la tercera jornada ante el Celta. Tras comenzar con dos derrotas ante el Sevilla y el Barcelona, los leones consiguieron imponerse al conjunto gallego con un gran partido global que permitió dejar la portería a cero y encarrilar el choque en el primer tiempo. El resultado fue de 0-2, pero pudo ser más amplío si no hubiera sido por la gran actuación de Radu en la portería celeste.
Enfrente tiene a un Atlético de Madrid que todavía no conoce la derrota. Este año, el conjunto colchonero ha empezado mucho mejor que la temporada pasada y tras derrotar al Málaga en su inicio, empató ante un duro Villarreal con uno menos y goleó al Sevilla en un partido en el que sólo tuvo que apretar en el primer tiempo para arrollar a los andaluces. A este partido se apunta, además, Julián Álvarez, que ha tenido que quedarse y ahora tendrá que afrontar la temporada como uno de los hombres importantes del vestuario para recuperar la confianza de la afición. También podría darse el debut del último fichaje: Jonathan David.
Ambos equipos llegan con bajas
El Atlético sigue contando con las bajas de Sorloth y Obed Vargas, que finalmente no encontró una salida en el mercado de fichajes. Simeone podrá contar con su nuevo fichaje y Julián Álvarez para reforzar el ataque que ha tenido que tirar de Baena o Lookman como falsos nueve en estas primeras jornadas. En el Athletic, esta semana ha caído Peio Canales, que viene realizando un gran inicio de temporada. A él se suman Álvaro Djaló, Dani Vivian, Egiluz y Nico Serrano. No tendrá muchos problemas Terzic tampoco para hacer su once respecto a lo que viene alineando.
Precedentes de resultados en las últimas temporadas
En los últimos diez encuentros entre ambos conjuntos, el Atlético sale vencedor con un balance de 6-4, pero si nos basamos en las estadísticas en San Mamés sólo ha ganado 3 de los últimos 10 enfrentamientos. El Athletic siempre intenta hacer de su casa un fortín y con el Atlético lo ha conseguido en los últimos años. Una de las victorias recientes del Athletic más sonadas fue el 3-0 de las semifinales de la Copa del Rey en la temporada 23-24, con goles de Iñaki Williams, por dos veces, y Guruzeta, que permitió colarse en la final y ganar el título luego ante el Mallorca a los pupilos de Ernesto Valverde en aquel año.
Las estadísticas con el árbitro del partido
El árbitro del partido será José Luis Munuera Montero. No ha arbitrado nunca un duelo entre estos dos equipos a pesar de su larga trayectoria en LaLiga EA Sports. Con el conjunto vasco tiene un balance de seis derrotas, siete empates y trece victorias, aunque muchas de ellas en prórroga o penaltis, como la de la final final de la Copa ante el Mallorca. En el caso del conjunto colchonero, los resultados con el jienense son siete derrotas, tres empates y quince victorias.