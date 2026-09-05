Athletic Club - Atlético de Madrid, en directo: resultado del partido de hoy de LaLiga EA Sports

Sigue en directo el Athletic Club-Atlético de Madrid, partido correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga EA Sports que enfrenta a dos históricos en el estadio de San Mamés

Bienvenidos al directo del choque entre el Athletic Club y el Atlético de Madrid, correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga EA Sports. El choque comenzará a las 16:15 en el Estadio de San Mamés

El conjunto colchonero llega al choque en cuarta posición tras sumar 7 puntos de 9 posibles. Venció al Málaga y al Sevilla y empató ante el Villarreal en la segunda jornada. El Athletic, por su parte, sólo ha sumado una victoria y se encuentra en décimotercera posición tras las tres primeras jornadas

El árbitro del choque será Jose Luis Munuera Montero. El jienense nunca ha arbitrado un partido entre estos dos equipos, por lo que no tiene ningún antecedente al que agarrarse para este choque.

El Atlético podrá contar con dos novedades en su ataque para el duelo en San Mamés: Julián Álvarez y Jonathan David han entrado en la convocatoria para darle un impulso más a los del Cholo Simeone

El choque llega con un pequeño incendio en el Athletic a nivel institucional: José Julián Lertxundi, ex presidente del cuadro vasco, mostró su descontento por la decisión de los leones de retirar las cuatro invitaciones que tenían tanto jugadores como ex presidentes

El último precedente entre ambos equipos en San Mamés data de diciembre del año pasado y se saldó con victoria para el conjunto vasco con un gol de Berenguer en el tramo final del encuentro

En el capítulo de bajas, el Atlético sigue con las de Sorloth y Obed Vargas. En el caso del Athletic, Terzic cuenta con algunas más. Vivian, Egiluz, Nico Serrano, Djaló y Peio Canales, que ha caído esta semana tras un buen inicio de temporada

LaLiga recuerda este gol de Ángel Correa en un Athletic-Atlético en la temporada 24/25, que dio la última victoria en San Mamés a los colchoneros en el descuento. Como curiosidad, ese día también vestía de gris el Atlético

El Atlético de Madrid tuvo tres partidos la temporada pasada con el árbitro del choque, José Luis Munuera, con un balance de dos victorias (2-0 ante el Villarreal y 0-2 ante el Valencia) y una derrota (3-2 ante el Real Madrid.

El Athletic, por su parte, tuvo cinco partidos con el jienense en la 25/26. Cuatro fueron en LALIGA, con un balance de dos empates (1-1 ante Osasuna y 1-1 ante el Girona) y dos derrotas (0-1 contra el Barça y 3-2 ante la Real Sociedad). El otro duelo fue en la Copa del Rey y se saldó con una victoria en la prórroga ante el Ourense CF.

¡Al palo Kang In! La tuvo el Atlético con una gran jugada individual para abrir el marcador. El coreano cruzó un disparo con su pierna derecha y golpeó el poste de la portería de Unai Simón

¡La tuvo Sancet para el Athletic! El mediapunta del conjunto rojiblanco recogió un balón suelto del área y lo intentó en dos ocasiones. Su primer tiro rebotó en un defensa y el segundo se marchó al lateral de la red

Otra falta que aumenta el mosqueo de la afición en San Mamés. Esta vez de Kang In Lee sobre Generabarrena. El colegiado sigue sin sacar ninguna tarjeta y eso está encendiendo a la grada

Athletic Club y Atlético de Madrid se enfrentan este sábado 5 de septiembre en el Estadio de San Mamés para disputar la cuarta jornada del campeonato liguero. Los pupilos de Edin Terzic llegan motivados tras conseguir su primera victoria en la tercera jornada ante el Celta. Tras comenzar con dos derrotas ante el Sevilla y el Barcelona, los leones consiguieron imponerse al conjunto gallego con un gran partido global que permitió dejar la portería a cero y encarrilar el choque en el primer tiempo. El resultado fue de 0-2, pero pudo ser más amplío si no hubiera sido por la gran actuación de Radu en la portería celeste.

Enfrente tiene a un Atlético de Madrid que todavía no conoce la derrota. Este año, el conjunto colchonero ha empezado mucho mejor que la temporada pasada y tras derrotar al Málaga en su inicio, empató ante un duro Villarreal con uno menos y goleó al Sevilla en un partido en el que sólo tuvo que apretar en el primer tiempo para arrollar a los andaluces. A este partido se apunta, además, Julián Álvarez, que ha tenido que quedarse y ahora tendrá que afrontar la temporada como uno de los hombres importantes del vestuario para recuperar la confianza de la afición. También podría darse el debut del último fichaje: Jonathan David.

Ambos equipos llegan con bajas

El Atlético sigue contando con las bajas de Sorloth y Obed Vargas, que finalmente no encontró una salida en el mercado de fichajes. Simeone podrá contar con su nuevo fichaje y Julián Álvarez para reforzar el ataque que ha tenido que tirar de Baena o Lookman como falsos nueve en estas primeras jornadas. En el Athletic, esta semana ha caído Peio Canales, que viene realizando un gran inicio de temporada. A él se suman Álvaro Djaló, Dani Vivian, Egiluz y Nico Serrano. No tendrá muchos problemas Terzic tampoco para hacer su once respecto a lo que viene alineando.

Precedentes de resultados en las últimas temporadas

En los últimos diez encuentros entre ambos conjuntos, el Atlético sale vencedor con un balance de 6-4, pero si nos basamos en las estadísticas en San Mamés sólo ha ganado 3 de los últimos 10 enfrentamientos. El Athletic siempre intenta hacer de su casa un fortín y con el Atlético lo ha conseguido en los últimos años. Una de las victorias recientes del Athletic más sonadas fue el 3-0 de las semifinales de la Copa del Rey en la temporada 23-24, con goles de Iñaki Williams, por dos veces, y Guruzeta, que permitió colarse en la final y ganar el título luego ante el Mallorca a los pupilos de Ernesto Valverde en aquel año.

Las estadísticas con el árbitro del partido

El árbitro del partido será José Luis Munuera Montero. No ha arbitrado nunca un duelo entre estos dos equipos a pesar de su larga trayectoria en LaLiga EA Sports. Con el conjunto vasco tiene un balance de seis derrotas, siete empates y trece victorias, aunque muchas de ellas en prórroga o penaltis, como la de la final final de la Copa ante el Mallorca. En el caso del conjunto colchonero, los resultados con el jienense son siete derrotas, tres empates y quince victorias.