Parte médico de Diego Llorente y tiempo aproximado de baja: el central del Betis esquiva el quirófano pero sufre una fractura nasal

El '3' verdiblanco ha sido sometido este sábado a pruebas médicas que han restado dramatismo a su dolencia y sólo se presume como duda para las visitas al LOSC Lille, en UEFA Champions League, y al Villarreal CF, en LaLiga EA Sports, a la espera de ver cómo se adapta al uso de una máscara protectora

El Real Betis sumó en la noche de este pasado viernes una victoria ante el Real Madrid (1-0) con la que dio por olvidado el revolcón que le dio el Levante UD y se colocó con nueve puntos de 12 posibles gracias al primer tanto como verdiblanco de Troy Parrott, que dio a su nuevo equipo el tercer triunfo, y a la soberbia actuación de Álvaro Valles, que le paró un penalti a Kilyan Mbappé en el 90+5' para dejar su portería a cero por tercera vez en estas cuatro jornadas de LaLiga EA Sports. Todo salió a pedir de boca para los locales, a excepción del fuerte golpe en el rostro que obligó a Diego Llorente a pedir el cambio antes del descanso. El central madrileño, que impacto con su cara en la cabeza de su compañero Marc Roca en una porfía con Jude Bellingham, sufre una severa fractura nasal.

El equipo dirigido por Manuel Pellegrini ha vuelto al trabajo en la mañana de este sábado en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, donde la primera plantilla ha completado una sesión matinal que ha sido de recuperación para los futbolistas que más minutos acumularon en el choque contra el Real Madrid a excepción de Diego Llorente, que ha sido sometido a pruebas médicas para conocer el alcance exacto de su lesión y el tiempo que estará apartado del equipo. Por suerte, no será mucho a pesar de lo aparatosa que es su dolencia.

El parte médico de Diego Llorente: fractura de los huesos de la nariz con desviación del tabique

Según han confirmado a ESTADIO Deportivo desde la entidad heliopolitana, Diego Llorente sufre "una fractura de los huesos propios de la nariz con una desviación del tabique nasal, que pudo ser reconducido" por los médicos del Betis en la propia enfermería del estadio. En la mañana de este sábado, el '3' ha sido revisado por un otorrino-laringólogo que, dentro de lo malo, le ha dado una buena noticia al descartar que tenga que pasar por el quirófano. En el minuto 39 tuvo que dejar su sitio a Marc Bartra.

De este modo, su vuelta al equipo dependerá del grado de adaptación que el futbolista presente ante las inevitables molestias y la reducción de visibilidad que le provocará el uso forzoso de máscara. Es decir, si bien se antoja improbable su concurso en el choque del próximo martes ante el LOSC de Lille francés, en la primera jornada de la Fase Liga de la UEFA Champions League, el jugador podrá incoporarse a los entrenamientos con el grupo cuando supera esta primera fase de inflamación y dolor.

De hecho, en la mañana de este mismo sábado, Diego Llorente ya se ha estado tomando medias para la máscara que el Betis ha mandado fabricar, con la que se entrenará a partir de ahora y con la que estará jugando los encuentros durante un tiempo indeterminado. Mientras concluye la construcción de esta protección especial, en su cercana vuelta al trabajo el futbolista de 33 años se ejercitará con una máscara estándar.

Abde, Lo Celso, Aitor Ruibal, Dani Ceballos y Diego Conde siguen con su puesta a punto

El Real Betis volverá a ejercitarse en sesión matinal tanto este domingo, a partir de las 10:00 horas, como en la mañana del lunes, cuando cerrará la preparación de su reestreno en la UEFA Champions League justo antes de tomar un avión para desplazarse hasta la localidad francesa de Lille con el impulso extra que le da el meritorio triunfo contra el Real Madrid.

Al margen de las evoluciones en la fractura nasal de Diego Llorente y la gripe que ha mantenido fuera de combate a Ez Abde durante los últimos días; así como el tiempo que Dani Ceballos necesitará para coger ritmo competitivo, Pellegrini estará pendiente del estado de Giovani Lo Celso, que desde hace una semana trabaja con el grupo, y de Aitor Ruibal, en la recta final de su recuperación tras ser operado del menisco a mediados de mayo. Un poco más necesitará Diego Conde, tras sufrir en pretemporada una luxación de hombro.