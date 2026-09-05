Pellegrini, eufórico con el Betis, responde a Mourinho y rechaza la polémica arbitral: "No ganamos el partido por sus decisiones"

El entrenador bético ensalzó el trabajo del equipo contra el Real Madrid y dio las claves del triunfo como respuesta al análisis del portugués, asegurando que el árbitro no influyó en el resultado

Pellegrini se mostró muy satisfecho por el triunfo y aseguró que en ningún momento dudó de la capacidad del equipo para levantarse tras la debacle en el Ciutat de Valencia.

"Siempre he dicho que un partido dura 24 horas para disfrutar o estar amargado. El partido contra el Levante fue falso, pero sabía que nos íbamos a levantar a pesar de la dificultad del rival, como ha demostrado este grupo tantas veces. Me alegro mucho por la afición, por el equipo y por los jugadores por esta victoria contra el Real Madrid", señaló el míster, que insistió en este asunto.

El análisis del partido de Pellegrini

"Lo importante es que no se viniera la moral abajo. Perdimos con el Levante, pero tuvimos el 3-2 y eso hubiera cambiado el resultado. Supimos hacerlo haciendo autocrítica personal para intentar ganar el partido. Es muy difícil que tengamos do traspiés seguidos y, si los tenemos, nos levantamos. De ahí la regularidad que hemos tenido estas temporadas", apuntó el técnico, que resumió así el partido.

"En el primer tiempo, ellos tuvieron llegadas peligrosas. Fue bastante parejo. En el segundo fuimos mejores, teniendo más balón. Ellos tuvieron tres o cuatro llegadas con balón detenido muy peligrosas que Valles tapó muy bien. Nos fuimos atrás con 1-0 y estuvieron a un paso de empatar en el gol anulado o en el penal. Son variables del juego. Estuvimos muy concentrados, con intensidad y personalidad para salir a ganar desde el comienzo", expresó el 'Ingeniero', que resaltó el trabajo de Valles y de la zaga.

"Si no hay rendimientos individuales altos es muy difícil sacar resultados. Álvaro hizo un gran partido sacando pelotas muy buenas. En general, el equipo hizo un partido muy completo", apuntó el entrenador bético, feliz por el estreno anotador de Parrott: "Me alegro mucho por Parrott. Erró contra el Levante y hoy tuvo el instinto para hacer ese gol. Le va a dar mucha confianza. Es un gol de mucha entrega y potencia".

Diego Llorente y la respuesta a Mourinho

Además, Pellegrini se refirió al estado físico de Diego Llorente, que tuvo que ser sustituido: "Llorente tuvo un golpe que le fracturó la nariz. Vamos a ver cuánto tarda en volver a los campos".

Por otro lado, respondió al análisis del partido que realizó Mourinho y negó que el árbitro influenciara en el resultado. "Coincido con que tuvo ocasiones más claras. Esto pasa mucho en fútbol. Se gana o se pierde por circunstancias puntuales. Concretamos la que tuvimos y ellos no. Ellos tenían sus razones para esperar un empate", apuntó el chileno, claro con la actuación arbitral.

"La influencia arbitral no ha sido importante"

"No me parece que hayamos jugado con cierta dureza ni que la influencia arbitral haya sido importante. No han sido hechos decisivos para el resultado del partido. No ganamos el partido por el árbitro, sino porque concretamos una ocasión y ellos no", señaló.