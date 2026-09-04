Betis - Real Madrid, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el Betis-Real Madrid, correspondiente a la jornada 4 de LaLiga y que se disputa en La Cartuja

¡Muy buenas a todos! Bienvenido al directo del partidazo que enfrenta esta noche al Betis con el Real Madrid, sin duda, el plato fuerte de la Jornada 4 de LaLiga y que podrás seguir en el directo de ESTADIO Deportivo. ¡Nos espera un espectáculo!

Aunque se trata de una cita muy compleja, la visita madridista se erige en una oportunidad para el Betis de disipar cualquier duda posible tras la derrota contra el Levante y el extraño sabor que dejó el cierre de la planificación pese a la llegada de Dani Ceballos. Los heliopolitanos suman seis de nueve hasta ahora.

El nuevo proyecto de Mourinho ha arrancado con buen pie merced a un pleno de victorias que lo sitúan en lo alto de la tabla, solo por detrás del Barça, si bien se puede decir que este es el primer gran examen para este Real Madrid.

Pellegrini decidió dejar fuera al recién llegado Dani Ceballos al considerar que necesita mas tiempo para estar disponible, y tampoco cuenta con Abde, con un proceso vírico, ni los lesionados Lo Celso, Aitor Ruibal y Diego Conde.

Mourinho se ve obligado nuevamente a prescindir por lesión de un elevado número de futbolistas, pues no cuenta con Tchouaméni, Endrick, Militao, Raúl Asencio, Thiago Pitarch, Ferland Mendy y Rodrygo Goes

A la espera de conocer los onces oficiales, estas son las posibles alineaciones de Betis y Real Madrid.

Los dos técnicos vuelven a verse las caras con el morbo de aquellas declaraciones de antaño en las que, en relación al chileno, el luso aseguró que él nunca se habría marchado al Málaga. En vísperas del choque, el 'Ingeniero' afirmó que todo está olvidado y que Mourinho es "más maduro" ahora.

Dumfries la gana la partida a Trent y Konaté a Rudiger para resolver las principales dudas en el once, con todas sus estrellas en liza.

¡Ya está también el once del Betis, recién salido del horno! Pellegrini parte con estos once hombres:

El técnico bético ha introducido tres cambios con respecto al Ciutat de Valencia y lo más llamativo, sin duda, es la ausencia de Rodrigo Riquelm e pese a la baja de Abde. Fornals entra en su lugar y está por ver si ocupa su posición en la izquierda o cambia de banda a antony. Isco vuelve a ser titular por delante de Marc Roca y Facundo Bernal. Diego Llorente por Bartra y Cucho por Parrott, las otras modificaciones.

El costasoleño es titular por segundo partido consecutivo para reencontrarse con el Real Madrid, contra el que tiene buenas estadísticas. No en vano, se ha enfrentado en tres ocasiones, con un triunfo, dos empates, ninguna derrota y un gol.

"Con Isco vamos viendo en la medida que va jugando partidos, a ver para cuántos minutos está. Él mismo lo va diciendo. Fornals es una variante que estimamos que era buena para este partido", señaló en Movistar antes del encuentro Pellegrini, que asegura que el calor "afecta" y que ve un partido entre dos equipos diferentes: "Nosotros apretamos un poco más arriba y ellos esperan, aunque son muy peligrosos en las contras, así que tenemos que tener una recuperación muy ordenada en los sectores correspondientes para tratar de tener más posesión que ellos".

El Betis recibe esta noche en La Cartuja al Real Madrid en el partido que abre la jornada 4 del campeonato liguero y que precede a su estreno en la Champions el próximo martes contra el Lille. Cita que podrás seguir en directo en el minuto a minuto que ofrece ESTADIO Deportivo con todos los pormenores que se produzcan a lo largo del choque.

Los de Pellegrini afrontan este plato fuerte en un momento extraño, tras la sorprendente derrota contra el Levante por goleada y el epílogo de un mercado que dejó sensaciones encontradas en el beticismo, pero con la intención de dar un golpe en la mesa para enterrar a lo grande cualquier atisbo de duda.

Sin Dani Ceballos, Abde y Lo Celso

Para ello, el 'Ingeniero' no dispone del gran fichaje de este verano, Dani Ceballos, al haber llegado sin apenas tiempo para entrenar con el grupo y no estar al cien por cien, ni tampoco de una pieza clave como Abde. Tras reaparecer contra el Levante, el internacional marroquí causa baja por un proceso vírico y suma a los lesionados Giovani Lo Celso, en la fase final de su recuperación, Aitor Ruibal y Diego Conde.

El Betis suma seis puntos de nueve posibles tras las victorias contra Real Sociedad y Valencia y la derrota el sábado pasado en el Ciutat de Valencia, y enfrente tendrá a un Real Madrid de Mourinho con un pleno de triunfos.

Numerosas bajas en el Real Madrid

El nuevo proyecto madridista ha arrancado con buen pie en cuanto a resultados y solo es superado en la tabla por el Barça, y se presenta en el feudo bético a sabiendas de que se trata de un escenario que se le atraganta desde hace varias temporadas.

Además, Mou debe sobreponerse a las ausencias de Tchouaméni, Endrick, Militao, Raúl Asencio, Thiago Pitarch, Ferland Mendy y Rodrygo Goes, y apostará por sus hombres de confianza pese a la cercanía del duelo de Champions ante el Inter del miércoles.